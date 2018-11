﻿2018’in istihdam şampiyonu turizm

Oğuzhan Gültekin

Türkiye’nin ilk internet ve İnsan Kaynakları Platformu olan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal 2018 yılının ilk 10 ay ve 2019 yılında öngörülen istihdam verilerini açıkladı. Fatih Uysal, “Elimizdeki raporlarda ve belirtilen işsizlik oranı 10,8 olarak görünüyor. Ancak yeni ekonomik programda belirtilen yılsonu işsizlik oranını biz de yarım puan artışla 11,3 olmasını bekliyoruz” dedi.

İlk on aylık süre içerisinde bazı sektörlerde artma yaşanırken bazı sektörlerde de düşüş gözlemlendiğine değinen Fatih Uysal, “2018 yılının ilk on aylık süresi içerisinde en çok büyüyen sektörlerin başında turizm geliyor. Tabii ki yaşanan ekonomik saldırılar sebebiyle her sektör farklı etkilenebilir. Turizm sektörünü, bilişim ve ihracat sektörleri takip ediyor. Bunların tam tersine düşüş yaşayan sektörlerin başında ise yüzde 12 oranında gerileyen inşaat sektörünü görüyoruz. Ayrıca perakende ve hizmet sektörlerinde de düşüş gözlemledik” diye konuştu. Ayrıca 2018 yılında en çok eleman aranan sektörleri de belirten Uysal, “Yeni ilan sayısında artış yakalayan pozisyonlar, İhracat Satış Sorumlusu, Aktif Satış Temsilcisi, İhracat Uzmanı, Tercüman/ Çevirmen, İş Geliştirme Uzmanı, Finansal Kontrolör, Tıbbi Mümessil, Web Yazılım Uzmanı, Bilgisayar Mühendisi, Yazılım Mühendisi. En çok artış gösteren pozisyon yüzde 368 artışla Aktif Satış Sorumlusu, yüzde 112 artışla Demi Şef, yüzde 106 ile Optisyen, yüzde 91 ile İş Güvenliği Uzmanı, yüzde 84 ile SAP Uzmanı eleman aranan pozisyonlardır. Ayrıca en çok iş ilanı yayınlanan şehirler de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Adana” şeklinde sıraladı.

“Sektörde lider konumdayız” diyen Genel Müdür Fatih Uysal, “Kariyer.net bünyesinde 25 milyon cv mevcut. 14 milyon aday var. Ayrıca 94 bin firmaya hizmet veriyoruz. Kariyer.net olarak her ay istihdam endeksi yayınlıyoruz. Kariyer.net verileri öncü veriler oralar kabul ediliyor. Merkez Bankası’nın raporlarında bile bizim hazırladıklarımız öncü olarak kabul edilir. Bizim sunduğumuz verilerin içerisinde öncelikle başvuru oranları ve verilen ilan oranları mevcut. Bu iki veriyi alıp TÜİK ve Merkez Bankası kendi raporlarında değerlendirir. İstihdam raporlarında en son Temmuz verileri açıklandı. İşsizlik 10,8 olarak belirlenmişti. Yeni ekonomik programda ise 11,3’lük bir işsizlik beklentisi mevcut. Bu devlet tarafından yılsonuna kadar işsizlikte bir artış görüldüğünü belirtiyor. Biz verilerimize baktığımızda bu durum aynı. Özellikle Ağustos ayından itibaren ilanlarımızda bir düşüş gördük. Ama ilan başına başvurularda ise artış mevcut. Buda işsizliğin arttığını gösteriyor bize. Üretim sektöründe ki gidişat istihdamı çok etkiliyor” şeklinde konuştu.