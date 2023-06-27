2018'den bu yana 7 bin 701 eser Türkiye'ye getirildi

Yaklaşık 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi, Yusuf Ağa Kütüphanesi'nden çalınan el yazması, Herakles Lahdi. Ve bunlar gibi birbirinden değerli binlerce tarihi eser. 2018'den bu yana 7 bin 701, bu yıl içinde ise yaklaşık 3 bin eser Türkiye'ye iade edildi.