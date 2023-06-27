2018'den bu yana 7 bin 701 eser Türkiye'ye getirildi
Kaçak kazılar ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserlerin tespit çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 2018'den bu yana, toplam 7 bin 701 kültür varlığının Türkiye'ye dönmesi sağlandı. Bu yıl ise yaklaşık 3 bin eser Türkiye’ye iade edildi.
Yaklaşık 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi, Yusuf Ağa Kütüphanesi'nden çalınan el yazması, Herakles Lahdi. Ve bunlar gibi birbirinden değerli binlerce tarihi eser. 2018'den bu yana 7 bin 701, bu yıl içinde ise yaklaşık 3 bin eser Türkiye'ye iade edildi.
İSLAM
Kurban Bayramı ne zaman 2023, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi
Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Türkiye'nin tarihi doğalgaz keşfi sonrası o ülke Karadeniz'de harekete geçti! Dev gazı Türklere emanet etme kararı aldılar
Sağlık
2050’de tarihi dev o rakam: 1,3 milyar kişi daha diyabet olacak! Karar alınmalı, harekete geçilmeli