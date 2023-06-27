  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mısırlı isimden gündemi altüst edecek iddia: Erdoğan o isme Bayraktar TB2 SİHA teklif etti

Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti! Laikliğe hiçbir şey olmadı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! Sağ kolu Tezcan'dan beklenmeyen açıklama

Alman istihbaratından MİT itirafı

Mesut Hakkı Caşın, MİT'in sessiz sedasız attığı adımı duyurdu: Rusya'daki o Türkü değiştirdiler

Kendi hükümetinin bakanı İsrailli güvenlik yetkililerini Wagner'e benzetti

Dünya Erdoğan'ın İsveç restini konuşuyor! Yeşil ışık için tek bir şartı var

Emekli maaşı 7500 lira olanlar dikkat! Tahmini zam oranı belli oldu

Milli Muharip Uçak KAAN'ın hiç bilinmeyen özelliği ortaya çıktı! İyi ki F-35 almamışız iyi ki

Yaptırım uygulayanlara petrol yok
Gündem 2018'den bu yana 7 bin 701 eser Türkiye'ye getirildi
Gündem

2018'den bu yana 7 bin 701 eser Türkiye'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2023-06-27 13:01:00 -
2018'den bu yana 7 bin 701 eser Türkiye'ye getirildi

Kaçak kazılar ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserlerin tespit çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 2018'den bu yana, toplam 7 bin 701 kültür varlığının Türkiye'ye dönmesi sağlandı. Bu yıl ise yaklaşık 3 bin eser Türkiye’ye iade edildi.

Yaklaşık 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi, Yusuf Ağa Kütüphanesi'nden çalınan el yazması, Herakles Lahdi. Ve bunlar gibi birbirinden değerli binlerce tarihi eser. 2018'den bu yana 7 bin 701, bu yıl içinde ise yaklaşık 3 bin eser Türkiye'ye iade edildi.

Kurban Bayramı ne zaman 2023, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi
Kurban Bayramı ne zaman 2023, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi

İSLAM

Kurban Bayramı ne zaman 2023, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi

Türkiye'nin tarihi doğalgaz keşfi sonrası o ülke Karadeniz'de harekete geçti! Dev gazı Türklere emanet etme kararı aldılar
Türkiye'nin tarihi doğalgaz keşfi sonrası o ülke Karadeniz'de harekete geçti! Dev gazı Türklere emanet etme kararı aldılar

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin tarihi doğalgaz keşfi sonrası o ülke Karadeniz'de harekete geçti! Dev gazı Türklere emanet etme kararı aldılar

2050’de tarihi dev o rakam: 1,3 milyar kişi daha diyabet olacak! Karar alınmalı, harekete geçilmeli
2050’de tarihi dev o rakam: 1,3 milyar kişi daha diyabet olacak! Karar alınmalı, harekete geçilmeli

Sağlık

2050’de tarihi dev o rakam: 1,3 milyar kişi daha diyabet olacak! Karar alınmalı, harekete geçilmeli

HalkTV’den tarihi ahlaksızlık! Uyduruk dilekçe ile İsveç'e sahip çıktılar...
HalkTV’den tarihi ahlaksızlık! Uyduruk dilekçe ile İsveç'e sahip çıktılar...

Gündem

HalkTV’den tarihi ahlaksızlık! Uyduruk dilekçe ile İsveç'e sahip çıktılar...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23