2018'de İBB izci kamplarına 15 farklı ülkeden 20 bin kişi katıldı

İBB’nin izci kampları 2018 yılında da on binlerce gence kucak açtı. Beykoz Yaz İzci Kampı, Bolu İleri Seviye ve Çanakkale Milli Bilinç Kampları düzenleyen İBB bu kamplarda gençlerin mental gelişimlerini arttırmaları konusunda çalışmalar gerçekleştirdi.

Her yıl Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençleri ağırlayan kampa ilgi bu yaz geçmiş yıllara oranla daha fazlaydı.

Türkiye İzcilik Federasyonu’nun verdiği eğitimler çerçevesinde gerçekleştirilen İBB izci kamplarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına birimler arası koordinasyon, yeme-içme, barınma, ulaşım ve forma gibi hizmetleri İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü yerine getirirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de önceden olduğu gibi izcilerin lisanslarını tedarik etti.

11 BİN GENÇ YAZ İZCİ KAMPINDAYDI

Bu yıl 25 Haziran'da başlayan ve 9 Eylül'de sona eren yaz izci kampına 10-15 yaş arasında yaklaşık 11 bin izci katıldı. 100’e yakın eğitimci, teknik ekip ve hizmetli personelin görev yaptığı kampta İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 birimi ile 24 saat hizmet verdi. 10 hafta süren kampa KKTC, Azerbaycan, Filistin, Bosna-Hersek, Kosova, Mısır, Tunus, Cezayir, Suriye, Katar, Lübnan, İngiltere, Ukrayna, Gürcistan ve Bulgaristan gibi dünyanın farklı ülkelerinden izciler de katıldı.

Yemekten sağlığa, barınmadan temizliğe kadar kampın tüm ihtiyacını karşılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcilere tişört, pantolon, şapka, çorap, fular, iç çamaşırı, diş temizlik seti (diş fırçası, macunu ve çanta) gibi kamp boyunca kullanacağı eşyaları da ücretsiz verdi. İBB ayrıca kampta oluşabilecek acil durumlara müdahale edebilmek için daimi olarak sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerini de kamp süresince alanda hazır bulundurdu.

2018 yılı kamp döneminde temel ve ileri seviye izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, telsiz ve haberleşme, okçuluk, ebru sanatı, ilkyardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye-yangın, resim, müzik, tiyatro, yüzme, hayvan bakımı gibi eğitimlerin yanında çocuk ve gençler oryantring, arama kurtarma, binicilik, paintball, bisiklet, badminton, kano kürek ve tırmanma gibi aktivitelerle yazı dolu dolu geçirdiler.

57. ALAY'A VEFA YÜRÜYÜŞÜ

Düzenli olarak ve artan bir katılımla her yıl yapılan bir başka kamp faaliyeti ise Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde 2018 yılı Nisan ayı içinde düzenlenen kampa da 4500 izci katıldı.

1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi’nde şehit olan Mehmetçiğin anısına gerçekleştirilen Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı için Türkiye’nin dört bir yanından 10 yaş üzerindeki izciler Eceabat’ın Kocadere mevkiinde bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da burada kutlayan izciler şehitlikleri ziyaret edip bu vatan için canını veren Mehmetçiklere dua etti.

Kamp sırasında saçlarına kına yakılan izcilere Türk Kızılayı ile 57’inci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbası ile hamur kızartmaları ikram edildi. Kampın en önemli faaliyeti olan 57. Alay'a Vefa Yürüyüşü'nü gerçekleştiren binlerce genç sabahın erken saatlerinden itibaren 57. Alay Şehitliği’ne gitmek için kamp alanından başlayarak gidiş-dönüş 10 kilometrenin üzerindeki mesafeyi yürüdü. 57. Alay Şehitliği Törenleri’nde izciler, Yarbay Hüseyin Avni Bey’in kabrinin olduğu yerde konuşlandı ve içlerinden seçilen bir grup geceyi burada geçirdi.

Kamp için her yıl olduğu gibi tüm imkânlarını seferber eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kocadere’de yeni bir yerleşim yeri kurdu. Kamp süresince izcilerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 23 birimini Çanakkale’ye gönderen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 200 personel ve 100 araçla yemekten barınmaya, ulaşımdan sağlığa kadar tüm izcilere 24 saat hizmet verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıl boyunca Yaz İzci Kampı, Bolu Aladağ İleri Düzey İzci Kampı ve Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı ile birlikte farklı zamanlarında düzenlenen ünite kamplarında da 3250izciye hizmet verdi. 14 yıldır devam eden tüm kamplara bugüne kadar katılan izci sayısı ise 218.000 olarak kayıtlara geçti.

KARDA KAMP BİR BAŞKA

Çocukların ve gençlerin sosyalleşmesi, ekip halinde çalışma becerisi kazanması, öğrenme şevki ve keşfetme duygusunu geliştirmesi amacıyla düzenlenen bir başka kamp da Bolu Aladağ İleri Seviye Kış İzci Kampı oldu. Yarıyıl tatilinde 16 şehirden ve 4 ülkeden 1412 izcinin yer aldığı kampta daha önce yaz izci kampı ve diğer ünite kamplarına katılmış izciler de yer aldı. 3 hafta süren kampta doğayı ve çevreyi seven, şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilen ve analitik düşünme becerisi edinen gençler kış şartları altında kamp yapma ve hayatlarını idame ettirme becerileri kazandı.

İzcilik faaliyetlerinin büyük çoğunluğunun karlı arazide gerçekleştirildiği kamp sırasında izcilere kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimler verildi.