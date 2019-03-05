2018'de 250 milyon çift ayakkabı ihraç edildi

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 2018'de önceki yıla göre yüzde 12,9'luk artışla 248 milyon 869 bine çıktı. Bu ihracattan 888,1 milyon dolar gelir elde eden sektörün 2019 hedefi ihracatı 1,1 milyar dolara çıkarmak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ayakkabı ihracatı geçen yıl 2017'ye göre yüzde 15,6 artışla 888,1 milyon dolara yükseldi.

Geçen yıl boyunca en yüksek ihracat, 2017'ye göre yüzde 77,9'luk artışın yaşandığı ve 132,1 milyon dolarlık ayakkabının satıldığı Rusya'ya gerçekleşti. Toplam ihracatın yüzde 21,6'sı bu ülkeye yapıldı.

Rusya'yı 83,4 milyon dolarla Irak, 61,3 milyon dolarla Almanya, 32,3 milyon dolarla Suudi Arabistan, 33,1 milyon dolarla Romanya,28,7 milyon dolarla İspanya, 24 milyon dolarla İtalya, 22,8 milyon dolarla Bulgaristan, 21,4 milyon dolarla İngiltere, 13,4 milyon dolarla Fransa takip etti.

En çok ayakkabı ihracatı gerçekleştirilen ilk 10 ülkeye 452 milyon 559 bin dolarlık ayakkabı satılırken, 28 AB ülkesinde ihraç edilen ayakkabı tutarı 289 milyon doları aştı.

Önceki yıl 220 milyon 414 bin çift olan ayakkabı ihracatı yüzde 12,9'luk artışla 2018'de 248 milyon 869 bine çıktı.

Sektör temsilcileri, Türkiye'nin özellikle terlik gibi fiyatı düşük ürünleri ihraç ettiğini ancak Türk ayakkabısına ilginin her geçen gün arttığı, sektörün bu yıl 1,1 milyar dolar ihracata rahat bir şekilde ulaşabileceği görüşünde.





- "Olumsuz söylentilere rağmen ihracatımızı ortalamadan fazla artırdık"





Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, geçen yıl içerisinde ayakkabı sektörüyle ilgili olumsuz imaj oluşturulmaya çalışıldığını, buna rağmen yılı yüzde 15'in üzerinde, Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışıyla kapattıklarını söyledi.

Sektörün geçen yıl konkordato ilanlarıyla gündeme geldiğini ancak konkordato ilan eden şirketlerin satışlarının toplamdan yüzde 1 pay aldığını aktaran Endican, yeni yıla da güzel başladıklarını, yurt dışından talebin devam ettiğini vurguladı.

Endican, Türkiye'de yıllık 400 milyon çift ayakkabı üretildiğini kaydederek, ancak potansiyelin daha fazla olduğunu, ihracatı çok daha yukarılara taşıyabilecek kapasiteye sahip olduklarını bildirdi.

Sektörde halihazırda ayakkabı üretiminde işlerin iyi gittiğini aktaran Endican, 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedeflediklerini vurguladı.

Endican, yurt dışında tanıtımı artırarak ihracata katkı sunacaklarını belirterek, uluslararası kurallara hitap edecek üretim bandı oluşturulmasını sağlayacaklarını ifade etti.





- "İhracat, turistlerin alışverişi ve bavul ticaretiyle 1,5 milyar dolara yaklaşıyor"





Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Çetin, Türk ayakkabı sektörünün bilinirliğini her geçen gün artırdığını belirterek, bilinen bazı dünya markalarının Türkiye'den ayakkabı aldığını söyledi.

Ayakkabı üreticisi KOBİ'lerin kısa süre içerisinde büyüyerek endüstri 4.0'a geçmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, Türkiye'nin Avrupa'nın ayakkabı üretim üssü olacağının altını çizdi.

Çetin, Türkiye'nin resmi ayakkabı ihracatının 888 milyon dolar olduğunu anımsatarak, "Aslında bu rakam turistlerin yaptığı alışveriş ve bavul ticaretiyle rahat bir şekilde 1,5 milyar dolara yaklaşıyor. Özellikle turizm bölgelerinde önemli satışlar oluyor." dedi.

Bu yıl ayakkabı ihracatında hedeflerinin 1,1 milyar doları yakalamak olduğunu dile getiren Çetin, turistlerin alışverişi ve bavul ticaretiyle bu rakamın 1,5 milyar doları bulacağını söyledi.

Türkiye'nin ayakkabı ihracatının her geçen yıl arttığını belirten Çetin, ihracattan kilogram veya birim başına elde edilen gelirin de yükseleceğini söyledi.

Çetin, "Şu anda ciddi sayıda terlik ihraç ediyoruz. Bu yüzden çift başına düşen gelir 1,5-2 dolarlardan başlarken, deri ayakkabılarda 30 doları geçiyor. Ayakkabıda moda ve trende yön vermeye başlayan Türkiye ileride bu alanda liderliği ele geçirmesiyle ihracattan elde ettiği birim fiyat çok daha yükseklere ulaşacak." diye konuştu.





- "Türkiye'ye ayakkabıda ilgi yüksek, İtalya'nın tahtına oturacağız"





Çetin, İtalya Milano'da geçen ay gerçekleştirilen dünyaca ünlü deri ve ayakkabı fuarı MICAM'a bin 500 firma katıldığını kaydederek, Türkiye'nin 50 firma ile fuara katılım gerçekleştirdiğini, bu etkinliğe katılmak için 30 Türk şirketinin de sırada beklediğini söyledi.

Türk ayakkabıcıların fuarda büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Türk ayakkabı sektörü Avrupa'nın en büyük üretim merkezi. Lojistik açısından da Avrupa'ya yakın olması, kısa sürede mal teslim edebilmesi, uygun işçilik fiyatı gibi nedeniyle Türkiye artık ayakkabı üretiminde çok cazip. Ayakkabıda küresel anlamda orta ve alt fiyat segmentine de ilgi giderek artıyor. Türkiye'nin orta segment olması, İtalya'dan sonra moda ve trend üreten ikinci ülke konumunda bulunması nedeniyle ülkemiz ayakkabıda ilgi odağı. İtalya'da da maliyetler giderek artıyor, firma kapanmaları artıyor, ayakkabı sektörü daralıyor. Tahminlerimize göre Türkiye 10-15 yıl içerisinde ayakkabıda (moda ve trend konusunda) İtalya'nın tahtına oturacak."

Çetin, Türkiye'nin ayakkabı üretiminde çok iyi olduğunu bizzat İtalyan üreticilerin söylediğini kaydederek, Türkiye'nin moda ve trend üretmede çok hızlı ilerlediğini söyledi.

Türk firmaların fuara ürünleri, tasarımları ve trendleriyle damga vurduğunu dile getiren Çetin, bu yüzden İtalyanların MICAM fuarına katılmak isteyen Türk şirketlere zorluk çıkardığını aktardı.



