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Yerel 2018 TUS birincisi genç doktor ölü bulundu
Yerel

2018 TUS birincisi genç doktor ölü bulundu

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor, yaşadığı evde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 14:23:00 -
2018 TUS birincisi genç doktor ölü bulundu

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor, yaşadığı evde ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen genç doktorun, 2018 yılında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birincisi olduğu öğrenildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Korutürk Mahallesi'nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı görevlisi Doktor Muhittin Demir'den (30) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dr. Muhittin Demir'in Lider Sokak'ta bulunan evine giden ekipler, genç doktoru hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Dr. Muhittin Demir'in anestezik ilaç alarak intihar ettiği değerlendirilirken, cenaze otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2018'de TUS birincisi olmuş
Öte yandan, genç doktorun, 2018 yılında TUS birincisi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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