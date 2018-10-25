2018 POMEM 23. dönem ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 10 bin öğrenci alımı için ön başvurular 14 Ekim’de sona ermişti. POMEM için ön başvuruda bulunan adaylar merakla POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve POMEM mülakatların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? 2018 POMEM mülakatları ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 23. dönem için bini bayan olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı yaptı. Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü bayan lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşmakta. 2018 23. Dönem POMEM'in ilanına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yaptı. POMEM 23. dönem ön başvurular 1-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" resmi internet sitesi üzerinden yapıldı.

2018 23. dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

23. dönem POMEM başvurusunda bulunan adayların gözü kulağı Polis Akademisinden gelecek açıklamaya çevrildi. 23. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuçlarının, ne zaman açıklanacağına şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Pomem ön başvuru sonuçları ve mülakat tarihleri hakkında bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz. 23. Dönem POMEM sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.