16 Ekim’de başvuruları sona eren DGS ek yerleştirme sonuçları son dakika olarak açıklandı. 2018 DGS ek yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 16 Ekim 2018 tarihine kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından başvuruları alınan 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adayların ek yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2018 tarihinde saat 15:00 itibariyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı üzerinden Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla "https://sonuc.osym.gov.tr" sorgulama yapabilecekleri ifade edildi.

Ayrıca adaylar sonuçlara kendilerine ait olan T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Adayların Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecek.