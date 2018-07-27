2018 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS diyanet DHBT başvuruları başladı mı?

Diyanet bünyesinde görev almak isteyen imam, müezzin-kayyum, Kur'an öğreticisi, din görevlisi vs. adaylarının girecekleri 2018 KPSS DHBT sınavının (DHBT ) ne zaman olduğu KPSS sınav takviminin açıklanmasıyla merak edilmeye başlandı. Peki ÖSYM'nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS 2018 DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. 2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavının başvuruları 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 1 Kasım 2018 olarak belirlendi. 2018 KPSS DHBT Sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.