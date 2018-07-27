0553 313 94 23

2018 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS diyanet DHBT başvuruları başladı mı?

Diyanet bünyesinde görev almak isteyen imam, müezzin-kayyum, Kur'an öğreticisi, din görevlisi vs. adaylarının girecekleri 2018 KPSS DHBT sınavının (DHBT ) ne zaman olduğu KPSS sınav takviminin açıklanmasıyla merak edilmeye başlandı. Peki ÖSYM'nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS 2018 DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

27 Temmuz 2018 Cuma 08:48
2018 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS diyanet DHBT başvuruları başladı mı?

Diyanet bünyesinde görev almak isteyen imam, müezzin-kayyum, Kur'an öğreticisi, din görevlisi vs. adaylarının girecekleri 2018 KPSS DHBT sınavının (DHBT ) ne zaman olduğu KPSS sınav takviminin açıklanmasıyla merak edilmeye başlandı. Peki ÖSYM'nin KPSS sınav takvimine göre, KPSS 2018 DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. 2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavının başvuruları 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 1 Kasım 2018 olarak belirlendi. 2018 KPSS DHBT Sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 08:48
  1. ösym
  2. 2018 kpss
  3. diyanet
  4. diyanet sınav
  5. dhbt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma namazı bugün saat kaçta (27 Temmuz 2018) İl il öğlen ezanı saati
    1. Cuma namazı bugün saat kaçta (27..
    2. Otomobil evin terasına uçtu: 2 kişi..
    3. Amerika-Kuzey Kore arasında tarihi..
    4. Adıyaman cuma saati kaçta? | Adıyaman..
    5. Arefe günü duası nedir?
    6. Meksika'da aşırı sıcaklar sebebiyle..
    7. Adnan Oktar ile Mehmet Baransu'nun..
    8. Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'da..
    9. Siber talimhane hamlesi
    10. Osmaniye cuma saati kaçta?
    11. Aydın cuma saati kaçta?
    12. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    13. 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olur?
    14. Kuzey Kore ABD askerlerinin..
    15. 2018 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS..
    16. Kurban Bayram ikramiyesi SSK Bağ Kur..
    17. KPSS 2018 ÖABT ve DHBT nedir ne zaman..
    18. KGM personel alım sonuçları açıklandı
    19. Kütahya'da girdiği termal havuzda..
    20. Uçakta şaşkınlık! Yolcuları..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!