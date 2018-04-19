2018 Cengiz Aytmatov Yılı etkinliği

Türk Dünyasının önemli yazarı Cengiz Aytmatov’un Doğumunun 90. Yılı vesilesiyle Türk Kültür Teşkilatı Türksoy tarafından 2018 yılı Yılı Türk Dünyası’nda Cengiz Aytmatov Yılı ilan edilmişti. Bu maksatla yıl boyunca Türk Dünyası’nın muhtelif bölgelerinde çeşitli etkinlikler yapılacak. Bu etkinliklerin açılış programı 21 Nisan 2018 Günü Saat 14.00 Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Program:

Dr. Cezmi Bayram Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı

Prof. Dr. Fırat Purtaş TÜRKSOY Genel Sekreter Yyardımcısı

Protokol Konuşmaları:

Ahmet Ümit Fatih Kaymakamı (İştirakleri Halinde)



Zhumagulov Sultanbek Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı



Türk Ocakları“Kamu Yararına Çalışır” dernektir.



Panel:

Prof. Dr. Orhan Söylemez (Türkiye)

Akmatilov Abdyldazhan Kızgızistan Cumhuriyeti Bilimler akademisi Başkan Yrd. Aytmatov Askar (Eski Bakan) Cengiz Aytmatov’un Oğlu

Tiyatro: Kırgızistan Millî Dram Tiyatrosu Sanatçıları Cengiz Aytmatov’un eserlerinde seçmeler