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2018 Cengiz Aytmatov Yılı etkinliği

TÜRKSOY ve Türk Ocakları tarafından organize edilen 2018 Cengiz Aytmatov Yılı etkinliği 21 Nisan tarihinde yapılacak.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:38
2018 Cengiz Aytmatov Yılı etkinliği

Türk Dünyasının önemli yazarı Cengiz Aytmatov’un Doğumunun 90. Yılı  vesilesiyle Türk Kültür Teşkilatı Türksoy tarafından 2018 yılı Yılı Türk Dünyası’nda Cengiz Aytmatov Yılı ilan edilmişti. Bu maksatla yıl boyunca Türk Dünyası’nın muhtelif bölgelerinde çeşitli etkinlikler yapılacak. Bu etkinliklerin açılış programı 21 Nisan 2018 Günü Saat 14.00 Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Program:
Dr. Cezmi Bayram Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı
Prof. Dr. Fırat Purtaş TÜRKSOY Genel Sekreter Yyardımcısı

Protokol Konuşmaları:
Ahmet Ümit Fatih Kaymakamı (İştirakleri Halinde)

Zhumagulov Sultanbek Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı

Türk Ocakları“Kamu Yararına Çalışır” dernektir.

Panel:
Prof. Dr. Orhan Söylemez (Türkiye)
Akmatilov Abdyldazhan Kızgızistan Cumhuriyeti Bilimler akademisi Başkan Yrd. Aytmatov Askar (Eski Bakan) Cengiz Aytmatov’un Oğlu

Tiyatro: Kırgızistan Millî Dram Tiyatrosu Sanatçıları Cengiz Aytmatov’un eserlerinde seçmeler

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 08:38
  1. İstanbul
  2. Cengiz Aytmatov

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