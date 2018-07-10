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2018-2019 Süper Lig fikstürü çekildi! Derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu fikstür çekimi yapıldı.

10 Temmuz 2018 Salı 09:35
2018-2019 Süper Lig fikstürü çekildi! Derbi tarihleri belli oldu

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayan fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri de katıldı. Buna göre Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı karşılaşmaları 23 Aralık 2018'de sona ererken, ikinci yarı müsabakaları 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. İşte fikstür çekimi sonucu yapılacak olan ilk derbiler...

SPOR TOTO SÜPER LİG FİKSTÜRÜ!

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Ç. Rizespor- Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe- Yeni Malatyaspor

DERBİ HAFTALARI!

4. HAFTA

Trabzonspor - Galatasaray

6. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş

11. HAFTA

Fenerbahçe - Galatasaray

14. HAFTA

Beşiktaş - Galatasaray

16. HAFTA

Beşiktaş - Trabzonspor

LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ismiyle oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan, "Futbolun Ordinaryüsü" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.

İLK KEZ 'VAR' UYGULAMASI KULLANILACAK!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2018 sezonu için profesyonel lig statülerini ilan ederken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başlanacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından kabul edilen Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Statüde en dikkat çekici değişiklik, VAR sisteminin uygulanacağının ilanı oldu. VAR sisteminin, Süper Lig maçları ile 1. Lig play-off etabı müsabakalarında kullanılacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:35
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