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2018-19 sezonu gençler kategorisinde en başarılı kulüpler belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2018-2019 sezonunda U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde takımların katılımıyla düzenlediği Türkiye şampiyonalarında başarılı olan amatör kulüpler belirlendi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
2018-19 sezonu gençler kategorisinde en başarılı kulüpler belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2018-2019 sezonunda U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde takımların katılımıyla düzenlediği Türkiye şampiyonalarında başarılı olan amatör kulüpler belirlendi.


2018-2019 sezonunda gençler kategorilerinde 7229 takım yerel liglere katıldı. Bu takımlardan illerinde dereceye giren 647 takım Türkiye Şampiyonalarına katılma hakkı elde etti. Tarihinde ilk kez U19 Türkiye Şampiyonası olan Talasgücü Belediyespor, büyük bir başarıya imza atarak adını Kayseri tarihine altın harflerle yazdırmıştı. 5 ayrı kategoride 11 Mart - 8 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye şampiyonalarında kategorilere göre ilk dörde giren takımlar şöyle:


U19 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI


Türkiye Birincisi: TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR(KAYSERİ)


Türkiye İkincisi: İFA SPOR (İSTANBUL)


Türkiye Üçüncüsü: BANDIRMA BALTOK SPOR (BALIKESİR)


Türkiye Dördüncüsü: YÜKSEL GENÇLİK SPOR (ADANA)


U17 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI


Türkiye Birincisi: ÇUBUKLU SPOR (İSTANBUL)


Türkiye İkincisi: BAŞKENT EDAŞ SPOR (ANKARA)


Türkiye Üçüncüsü: ADANASPOR A.Ş


Türkiye Dördüncüsü: FETHİYE İDMANYURDU (BURSA)


U16 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI


Türkiye Birincisi: TSE ARABAYATAĞI SPOR (BURSA)


Türkiye İkincisi: ANKARA YAŞAMKENT (ANKARA)


Türkiye Üçüncüsü: KADIKÖYSPOR (SAMSUN)


Türkiye Dördüncüsü: İSKENDERUN KAYRA SPOR(HATAY)


U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI


Türkiye Birincisi: YOL SPOR (ELAZIĞ)


Türkiye İkincisi: KANUNİ SPOR (TRABZON)


Türkiye Üçüncüsü: ZARA EKİNLİ SPOR (SİVAS)


Türkiye Dördüncüsü: MERAM SPOR (KONYA)


U14 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI


Türkiye Birincisi: MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR(MANİSA)


Türkiye İkincisi: SAKARYASPOR A.Ş


Türkiye Üçüncüsü: HEKİMOĞLU DOĞAN SPOR (TRABZON)


Türkiye Dördüncüsü: TEİAŞ SPOR (BATMAN)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
  1. doğa

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