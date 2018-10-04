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2015 yılından beri Bebegen sizlerin hizmetinde

Bebegen; bebek giyim ve bebek elbiseleri alanında 2015 yılında e-ticaret sitesi olarak sektöre girişini yaptı.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:13
2015 yılından beri Bebegen sizlerin hizmetinde

Gürler Global A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer GÜRLER beyefendi “ Bebeğinize dair her şey “ sloganı ile çıktığı yolda firmasını geliştirmek daha iyi yerlere getirmek için çok çalıştıklarını ifade etti. İnsanlarımızın artık her şeyi bilinçli ve araştırarak aldığı bir dönemde bulunuyoruz. Bu anlam da hayatımıza anlam katan biricik yavrularımız söz konusu olduğu zaman aileler bebekgiyim ve bebek kıyafetlerinde her şeyin en iyisini almak ve sevgiyle özenle yetiştirdikleri çocuklarının giyimine bir o kadar özen göstermek istiyor. Bizde ailelerimizin bu hassasiyetini bildiğimiz için; ürünlerimizin %100 pamuk olmasına, kalitelisine ve rahatlığına dikkat etmekteyiz. Sipariş vermiş olduğunuz ürünleriniz bizlere web sitemiz BEBEGEN üzerinden ve sosyal medya üzerinden ulaşmakta. Sağlam ve kaliteli iş gücüne sahip deneyimli elemanlarımız ile sizlere hızlı ve güvenilir bir E-ticaret hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Satmış olduğumuz ürünlerin daima arkasında durarak aynı zamanda müşteri memnuniyetini de sağlamak istiyoruz. Bebeğiniz ile ilgili olarak her türlü ihtiyaçlarınızı bulabileceğiniz BEBEGEN ‘de bebek kıyafetleri, hastane çıkışı setleri, anne ve bebek ürünlerinin yanı sıra oyuncak ve çocuklarınıza sizlere özel telefon kapakları , mevlüt kıyafetleri ve tabiî ki annelerimize özel lohusa seti gibi daha bir çok ürünü bulabilirsiniz. Hizmetlerimiz arasında kapıda ödeme, havale, kredi kartına taksit imkanlarımız da bulunmaktadır. Bizlere web sitemizden, sosyal medyadan, whatsapp iletişim hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:13
  1. bebekgiyim

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