2014’de Talipoğlu, 2023’te Altaylı! Aynı yalan, aynı senaryo!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "2014’de Talipoğlu, 2023’te Altaylı! Aynı yalan, aynı senaryo!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kaynağımız söyleyemem" diyerek AK Parti hakkında istediği gibi sallayan Tayfun Talipoğlu'nun taktiğini bugün Fatih Altaylı'nın uyguladığını söyledi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Fatih Altaylı operasyona başlamış..
2014 mahalli seçimleri öncesinde, Tayfun Talipoğlu’nun oynadığı rolü, şimdi Altaylı üstlenmiş..
Demiş ki Altaylı:
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“Benden duymuş olmayın ama iktidar partisinin yaptırdığı hemen hemen tüm anketlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. Kiminde 1, kiminde 2, kiminde 3 puan.”
Sorsak bu ilkesiz adama..
“Üç tane değil, bir tane anket gösterir misin” diye..
Cevap verememekten utanır mı?
Utanmaz..
Yalan, ilkeleri olmuş..
Palavra, hayatlarına işlemiş..
Altaylı’nın operasyonel anlatımını okur okumaz, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesi sonrasında Türkiye’nin ilk seçimi olan 30 Mart 2014 mahalli seçimlerine 10 gün kala, Tayfun Talipoğlu’nun FETÖ’cü Samanyolu Haber’de yaptığı konuşmayı hatırladım..
İfade, Altaylı’nın operasyonel anlatımının bir kopyası idi:
“AK Parti içinden bir kaynağım söyledi. AK Parti’nin kendi yaptırdığı ankette, oyları yüzde 29 çıktı.. Telaşları bundan.”
FETÖ’nün moderatörü, Altaylı’nın o günkü versiyonu olan Talipoğlu’na sormuştu:
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