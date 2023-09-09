  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 2014’de Talipoğlu, 2023’te Altaylı! Aynı yalan, aynı senaryo!
Gündem

2014’de Talipoğlu, 2023’te Altaylı! Aynı yalan, aynı senaryo!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 10:15:00 -
2014’de Talipoğlu, 2023’te Altaylı! Aynı yalan, aynı senaryo!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "2014’de Talipoğlu, 2023’te Altaylı! Aynı yalan, aynı senaryo!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kaynağımız söyleyemem" diyerek AK Parti hakkında istediği gibi sallayan Tayfun Talipoğlu'nun taktiğini bugün Fatih Altaylı'nın uyguladığını söyledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Fatih Altaylı operasyona başlamış..

2014 mahalli seçimleri öncesinde, Tayfun Talipoğlu’nun oynadığı rolü, şimdi Altaylı üstlenmiş..

Demiş ki Altaylı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Benden duymuş olmayın ama iktidar partisinin yaptırdığı hemen hemen tüm anketlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. Kiminde 1, kiminde 2, kiminde 3 puan.”

Sorsak bu ilkesiz adama..

“Üç tane değil, bir tane anket gösterir misin” diye..

Cevap verememekten utanır mı?

Utanmaz..

Yalan, ilkeleri olmuş..

Palavra, hayatlarına işlemiş..

Altaylı’nın operasyonel anlatımını okur okumaz, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesi sonrasında Türkiye’nin ilk seçimi olan 30 Mart 2014 mahalli seçimlerine 10 gün kala, Tayfun Talipoğlu’nun FETÖ’cü Samanyolu Haber’de yaptığı konuşmayı hatırladım..

İfade, Altaylı’nın operasyonel anlatımının bir kopyası idi:

“AK Parti içinden bir kaynağım söyledi. AK Parti’nin kendi yaptırdığı ankette, oyları yüzde 29 çıktı.. Telaşları bundan.”

FETÖ’nün moderatörü, Altaylı’nın o günkü versiyonu olan Talipoğlu’na sormuştu:

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Anketlerin gazıyla cumhurbaşkanlığını ilan eden Kılıçdaroğlu yine aynı tufaya geldi!
Anketlerin gazıyla cumhurbaşkanlığını ilan eden Kılıçdaroğlu yine aynı tufaya geldi!

Siyaset

Anketlerin gazıyla cumhurbaşkanlığını ilan eden Kılıçdaroğlu yine aynı tufaya geldi!

Trump anketlerde önde!" target="_blank">
Gözaltı olayı lehine döndü: Anti Küreselci Trump anketlerde önde!
Gözaltı olayı lehine döndü: Anti Küreselci Trump anketlerde önde!

Dünya

Gözaltı olayı lehine döndü: Anti Küreselci Trump anketlerde önde!

Yerel seçimler öncesi bomba anket! Herkes şaşkın
Yerel seçimler öncesi bomba anket! Herkes şaşkın

Medya

Yerel seçimler öncesi bomba anket! Herkes şaşkın

Son ankette muhalefete vatandaş tokadı! Rakamlarla ortaya çıktı
Son ankette muhalefete vatandaş tokadı! Rakamlarla ortaya çıktı

Siyaset

Son ankette muhalefete vatandaş tokadı! Rakamlarla ortaya çıktı

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asa

utanmak icin şeref onur haysiyet sahibi olmak lazım.. bizdeki basın mensupları solcu gecinir eu ve abd vizesine ülkesini satan hainlerden oluşur......biri rusyaya gitmez......bunlarin dedeleride haindi torunlarda hain...

Toshiba

Tayfun şimdi mezarda kabir azabı ile başabaşa. İnşallah, kürbaz, ifsat ehli fesat Altaylı da en kısa zamanda Tayfun’la layik olduğu yerde buluşur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23