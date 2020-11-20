20.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراًۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır."

(İnşirâh Suresi - 5) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Hz. Peygamber ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek değişik şekildeki işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu âyetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir.

Rivayete göre bu sûre inince Hz. Peygamber, 5 ve 6. âyetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak, kendisine inananlara, “Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez!” buyurmuştu (Muvatta’, “Cihâd”, 6; Taberî, XXX, 151).

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah Teâlâ Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir.

Ve her hastalığa bir ilaç varetmiştir.

Öyleyse tedavi olun.

Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın."

[Ebu Dâvud, Tıbb 11, (3874).]