20.09.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...20 Eylül 2019 Cuma 06:44
VAHYİN DİLİNDEN
قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَۜ قَالَ اَنَا۬ خَيْرٌ مِنْهُۚ خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ ط۪ينٍ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
" Allah buyurdu: "Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?"
(İblîs), "Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın" dedi."
(A'raf Suresi, âyet:12) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Her kul, ölmüş olduğu hâl üzere diriltilecektir."
(Müslim, Cennet 83)
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