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20.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

20 Eylül 2019 Cuma 06:44
20.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَۜ قَالَ اَنَا۬ خَيْرٌ مِنْهُۚ خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ ط۪ينٍ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

" Allah buyurdu: "Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?"

   (İblîs), "Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın" dedi."

 (A'raf Suresi, âyet:12)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Her kul, ölmüş olduğu hâl üzere diriltilecektir."

  (Müslim, Cennet 83)

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 06:44
  1. 20.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. A'raf 12
  3. secde
  4. üstünlük
  5. çamur
  6. nasıl ölürseniz
  7. dirilmek

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