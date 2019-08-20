20.08.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...20 Ağustos 2019 Salı 08:37
VAHYİN DİLİNDEN
وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوا بِه۪ۜ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Sözünüzü ister gizleyin isterse açığa vurun; unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir."
(Mülk Suresi, âyet:13) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu senin için bir sadakadır."
(Suyuti, Camiu's-Sağir, No: 6265)
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