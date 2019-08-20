20.08.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوا بِه۪ۜ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla "Sözünüzü ister gizleyin isterse açığa vurun; unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir." (Mülk Suresi, âyet:13) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) "İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu senin için bir sadakadır." (Suyuti, Camiu's-Sağir, No: 6265)

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