Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Dünya 2001 korkusu geri döndü: İngiltere şap hastalığı endişesiyle sınırları kapattı!
2001 korkusu geri döndü: İngiltere şap hastalığı endişesiyle sınırları kapattı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Brexit sonrası ilişkiler yumuşarken, İngiltere sınırlarında yeni bir “soğuk savaş” başladı. Hükümet, şap hastalığı riski nedeniyle Avrupa’dan peynir, jambon, salam, hatta sütlü çikolata getirene 5 bin sterline kadar ceza kesecek.

Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltme sürecine giren İngiltere, bu kez diplomatik değil, gastronomik bir krizle gündemde.
Londra yönetimi, Avrupa’dan peynir, jambon, salam, chorizo ve süt ürünleri içeren her türlü gıdanın ülkeye sokulmasını yasakladı.

Yeni düzenleme, yılın ilk aylarında Almanya, Macaristan ve Slovakya’da görülen şap hastalığı vakalarının ardından hayata geçirildi. İngiliz hükümeti, bu adımın “yerli hayvancılığı korumak için zorunlu” olduğunu savunuyor.

Artık İngiliz turistler, tatilden dönerken yanlarında Fransız peyniri, İspanyol jambonu ya da İtalyan çikolatası getiremeyecek. Hatta duty free mağazalarından alınan sandviçler bile yasak kapsamına girdi.
Kurala uymayanlara 5 bin sterline kadar para cezası uygulanacak.

Yasağın yalnızca ticari ithalatlarda esnetildiği, ancak bu ürünlerin de sıkı veterinerlik kontrolleri ve sertifikalar olmadan ülkeye alınmadığı belirtiliyor.

 

“2001’deki gibi bir felakete izin vermeyeceğiz”

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, “biyolojik risk en ufak düzeyde bile var oldukça yasağın süreceğini” açıkladı. Bakanlık sözcüsü CNBC’ye yaptığı açıklamada, “2001’deki gibi bir krizi riske atmayacağız” dedi.

Bilindiği üzere 2001’de yaşanan şap hastalığı salgını, Britanya tarihinin en büyük tarım felaketlerinden biri olmuştu. 6 milyondan fazla hayvan itlaf edilmiş, ülke ekonomisi 8 milyar sterlin zarar görmüştü.

Hükümet, benzer bir riskin önüne geçmek için 1 milyar sterlinlik Ulusal Biyo-Güvenlik Merkezi yatırımı yaptığını duyurdu.

Ancak Avrupa’daki virüs odaklarının aylar önce tamamen kontrol altına alınmasına rağmen, birçok kişi artık bu yasağın “gereğinden fazla korumacı” hale geldiğini düşünüyor. Fransa ve İspanya’daki küçük üreticiler ise İngiliz turistlerin yokluğuyla satışlarının ciddi şekilde azaldığını söylüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mak

Aaaaa yapay zeka HIRSIZ Ekrem imamoglunun gelecek seneki fotografini yapmis.

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!
