2001 korkusu geri döndü: İngiltere şap hastalığı endişesiyle sınırları kapattı!

Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltme sürecine giren İngiltere, bu kez diplomatik değil, gastronomik bir krizle gündemde.

Londra yönetimi, Avrupa’dan peynir, jambon, salam, chorizo ve süt ürünleri içeren her türlü gıdanın ülkeye sokulmasını yasakladı.

Yeni düzenleme, yılın ilk aylarında Almanya, Macaristan ve Slovakya’da görülen şap hastalığı vakalarının ardından hayata geçirildi. İngiliz hükümeti, bu adımın “yerli hayvancılığı korumak için zorunlu” olduğunu savunuyor.

Artık İngiliz turistler, tatilden dönerken yanlarında Fransız peyniri, İspanyol jambonu ya da İtalyan çikolatası getiremeyecek. Hatta duty free mağazalarından alınan sandviçler bile yasak kapsamına girdi.

Kurala uymayanlara 5 bin sterline kadar para cezası uygulanacak.

Yasağın yalnızca ticari ithalatlarda esnetildiği, ancak bu ürünlerin de sıkı veterinerlik kontrolleri ve sertifikalar olmadan ülkeye alınmadığı belirtiliyor.

“2001’deki gibi bir felakete izin vermeyeceğiz”

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, “biyolojik risk en ufak düzeyde bile var oldukça yasağın süreceğini” açıkladı. Bakanlık sözcüsü CNBC’ye yaptığı açıklamada, “2001’deki gibi bir krizi riske atmayacağız” dedi.

Bilindiği üzere 2001’de yaşanan şap hastalığı salgını, Britanya tarihinin en büyük tarım felaketlerinden biri olmuştu. 6 milyondan fazla hayvan itlaf edilmiş, ülke ekonomisi 8 milyar sterlin zarar görmüştü.

Hükümet, benzer bir riskin önüne geçmek için 1 milyar sterlinlik Ulusal Biyo-Güvenlik Merkezi yatırımı yaptığını duyurdu.

Ancak Avrupa’daki virüs odaklarının aylar önce tamamen kontrol altına alınmasına rağmen, birçok kişi artık bu yasağın “gereğinden fazla korumacı” hale geldiğini düşünüyor. Fransa ve İspanya’daki küçük üreticiler ise İngiliz turistlerin yokluğuyla satışlarının ciddi şekilde azaldığını söylüyor.