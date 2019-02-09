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2000 sonrası emekli olanlar için intibak yasası son durum

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak yasasında son durum ne? 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak yasasının çıkmasını bekliyor. 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Meclis'ten intibak yasası çıkacak mı? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar....

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:44
2000 sonrası emekli olanlar için intibak yasası son durum

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak yasasında son durum ne? 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak yasasının çıkmasını bekliyor. 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Meclis'ten intibak yasası çıkacak mı? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar....

2000 sonrası emekli olanlar için intibak yasası son durum ne? Meclis'ten intibak yasası çıkacak mı?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak yasasında son gelişmeler... 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak bekliyor. 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için gözler Meclis'e çevrildi. Peki Meclis'ten intibak yasası çıkacak mı? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi.Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor.

TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AİHM'in ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.Yazıcıoğlu, "Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yollarının tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık. İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Herkese farklı zam

Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor.

TÜED, intibak düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacağını ifade ediyor.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:44
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