200 milyon adet sipariş verildi! Muhteşem Cuma yerine Muhteşem Çeyrek geliyor

Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bir dönem haline gelen Kasım ayı, yılın en önemli alışveriş kampanyalarından biri olarak öne çıktı. Markaların indirim kampanyaları için çalışmalara Ekim ayında başladıklarını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Kasım kampanyaları Aralık ayında da devam ediyor. Bu indirim çılgınlığına, "Muhteşem Cuma", "Harika Cuma" gibi isimler vererek Kasım ayını öne çıkarmaya çalışsak da, artık bu döneme "Muhteşem Çeyrek", "Şahane Çeyrek", "Son Çeyrek" gibi isimler verme eğilimindeyiz” dedi.

Kampanyalar aylara yayıldı

Ekim ayı itibariyle reklam harcamalarında artış ve yoğun bir trafik gözlemlendiğini söyleyen Kaplan, “Bu yıl geçtiğimiz yıla kıyasla dijital reklam harcamalarında yüzde 42’lik bir artış olduğunu görüyoruz. Bu süreçte dikkat çeken bir taktik ise markaların kampanyalarını daha önce başlatma yarışında öne çıkma çabasıydı. Birçok marka Ekim ayı itibariyle reklam harcamalarına başladı ve en çok reklam harcaması yapılan ay Ekim oldu. Birçok indirim kampanyasının Aralık ayında da devam ettiğini görüyoruz. Sadece bir günlük indirim kampanyası ile başlayan süreç, şimdi yaklaşık 3 ayı yayılan bir dönem oldu. İlerleyen süreçlerde bu sürece sektör olarak “Muhteşem Çeyrek” veya “Muhteşem 3 Ay” gibi isimler kullanmamız muhtemel” dedi.

200 milyona yakın sipariş

E-ticaret sitelerinde toplamda 200 milyon adete yakın sipariş verildiğini belirten Kaplan, “Dönüşüm oranlarına baktığımızda, her 100 ziyaretten 7'sinin alışveriş yaptığı bir oran görülmektedir. Mobil alışveriş oranı yüzde 70, yani insanlar alışverişlerini genellikle mobil cihazlardan yapmışlar. Önemli bir başka nokta ise müşterilerin yüzde 40'ının alışverişlerini taksitle yapmış olmaları ve "şimdi al, sonra öde" kurgusunun e-ticarette başarılı bir pazarlama stratejisi olarak öne çıkmasıdır" dedi.