200 metrede Ramil Guliyev ikinci oldu İsveç’in Başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen Atletizm Elmas Ligi 200 metre yarışlarında Türk atlet Ramil Guliyev 20.

İsveç’in Başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen Atletizm Elmas Ligi 200 metre yarışlarında Türk atlet Ramil Guliyev 20.40’lık derecesiyle ikinci oldu.

İsveç’in Başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen Atletizm Elmas Ligi’nin 3. etabında Türk atletler piste çıktı. 1912 olimpiyatlarının yapıldığı Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen yarışlarda 200 metrede Dünya şampiyonu Ramil Guliyev 20.40’lık derecesiyle ikinci oldu. Guliyev geçen sene aynı müsabakada 19.22’lik derecesiyle birinci olarak bitirmişti.

2016’nın Avrupa şampiyonu, geçen yılın Avrupa üçüncüsü Yasemin Can Bauhaus ise kadınlar 5000 metrede 14.53’lük derecesiyle dokuzuncu oldu.

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