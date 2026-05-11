200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 kilogram kaçak tütün ile 220 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışma kapsamında, şüpheli Ö.A.’nın adresi takibe alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Melikgazi ilçesinde Ö.A.’nın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 200 kilo kaçak tütün ile 220 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.