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Gündem 20 yıldır, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadesi veriyoruz
Gündem

20 yıldır, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadesi veriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kimse bize vatandaşın arasında gezdiğimizde parmak sallayıp, ‘Burası şudur, burası budur, burası Kürdistan’dır’ demedi, diyemedi. Bizim sahibimiz millettir. 20 yıldır verdiğimiz mücadele, aslında bir bağımsızlık mücadelesidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:59:00 -
20 yıldır, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadesi veriyoruz

Soylu, Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Tokat Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 20 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan ile ülke için verdikleri mücadelenin sadece bir kalkınma mücadelesi olmadığına işaret etti. Mücadelelerinin sadece daha iyi hastaneler, daha modern hava alanları, daha yeni otoyolların mücadelesi olmadığını belirten Soylu, “Bilesiniz ki 20 yıldır verdiğimiz mücadele, aslında bir bağımsızlık mücadelesidir. Bu ülkenin tam bağımsızlığı mücadelesidir. Dün 98. yılını kutladığımız güzel Cumhuriyeti kuran büyüklerimizin kızıl elması olan ekonomi de sanayi de medeniyetimiz de en önemlisi inancımız da bağımsızlık mücadelesidir. Emperyalizmin, Batı’nın bitmeyen sömürge açlığına karşı bu milleti, bu ülkeyi kimsenin emrine, talimatına vermeme mücadelesidir” diye konuştu.

Bakan Soylu, nerede durduklarını ve neyin mücadelesini verdiklerini bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Hafta sonları Hakkari’de, Tunceli’de, sınırda karakollarda 3 bin metre rakımda nöbet tutan evlatlarımızla buluşuyoruz. Vatandaşın arasında geziyoruz. Kimse bize vatandaşın arasında gezdiğimizde parmak sallayıp, ‘Burası şudur, burası budur, burası Kürdistan’dır’ demedi, diyemedi. Kimse bize Meclis kürsüsünden fatura kesip, ‘O koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz, diyetini ödeyin’ demedi, diyemedi. Çünkü bizim sahibimiz millettir. İşte onun için sınır ötesi operasyon tezkeresine oy verirken kimseden icazet almadık. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemedi. CHP gibi elimize, ayağımıza kimse pranga vurmadı.”

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