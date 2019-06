20 yıl sonra insanlara bunları yedirecekler! Bir porsiyon hamamböceği alır mıydınız?

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Gazeteci Yaşar Süngü, bugünkü makalesinde geleceğin besinlerini konu aldı. Süngü “Gelecek Korkusuyla Bize Neler Yedirecekler” başlıklı makalesinde, “Artan nüfus, iklim değişikliği, ekilebilir alanların şehirleşme ve erozyon gibi nedenlerle kaybı ve dünyanın dönüşümü ile insanoğlunun 20 yıl sonraki besin tercihlerinin ne olacağını merak etmeyen yoktur.” diyerek geleceğin besinlerine ilişkin bilgiler verdi.

Kök hücreden et, Kazein’den süt

Yenişafak’taki yazısında, uzmanların artan nüfus, iklim değişikliği, ekilebilir alan kaybıyla insanlığın besin tercihlerini radikal bir şekilde değiştireceğini iddia ettiklerini ifade eden Yaşar Süngü, şöyle devam etti:

“Yakın gelecekte insanoğlunun laboratuvar ortamında kök hücreden üretilen et ve kazein (süt proteini) üreten bakterilerce üretilen süt ile başta çekirge olmak üzere arı, hamamböceği ve salyangoz gibi böcekler ile kırmızı deniz yosunu, mikro ve makro algler gibi deniz kaynaklı mahsuller ile besleneceğini söylüyorlar. Yani uzmanlara göre alternatif gıdalardan kaçış yok. Avrupa’da hayvanların kök hücresi kullanılarak laboratuvar ortamında et ve genetiği değiştirilmiş bakterilerin ürettiği kazein ile elde edilen süt üretimi başlamış. Yakın gelecekte arı, yusufçuk, karınca, çekirge ve salyangoz gibi böceklerin larvaları başlıca protein kaynakları olacak. Hatta bu böcekleri, tıpkı saksıda domates yetiştirdiğimiz gibi evimizde yetiştireceğimiz söyleniyor. Başta ABD ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede laboratuvar ortamında et ve süt üretimi bugün başlamış durumda. Ancak ‘yapay’ kelimesi bu çalışma için pek uygun değil. Zira laboratuvar ortamında et üretimi, çiftlik hayvanların kök hücreleri, süt üretimi ise kazein sentezleyen bakteriler kullanılarak yapılıyor. Üstelik doğal üretilen et ve sütteki kimi sakıncalar bu ürünlerde olmuyormuş.”

3D yazıcıyla besin üretilecek

Yakın bir gelecekte kıvamlı bazı besinlerin 3D yazıcı teknolojisiyle de üretileceğinin söylendiğini aktaran Süngü, yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

“Malzeme üretimi alanında ilk olarak ortaya çıkan bu teknoloji, gıda alanında da kullanım alanı bulmuş. Özellikle çikolata, sos, hamur ve püre gibi malzemeler yakın gelecekte 3D yazıcılarla üretilebilecekmiş. Bunun yanında vejetaryen ve vegan beslenme için de 3D yazıcı teknolojisinin kullanılacağı söyleniyor. Uzmanlara göre, bir zaman sonra restoranda verdiğimiz sipariş içeride 3D yazıcılardan çıkartılıp öyle önümüze gelecekmiş. Değişim deniz ürünlerine de yansıyacakmış. Bahsedilen balık değil. Uzak Doğu’da halen tüketimi yaygın olan yosun ve alg gibi canlılar. 2030-2040 yılları civarında yosunlar artık alışılagelmiş salata ve yemeklerin içinde yer alacakmış.”

Mevcut gıda beslenmeye yetmeyecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ya göre her dokuz kişiden birinin yatağa aç girdiğini belirten gazeteci Yaşar Süngü, yazısını şu ifadelerle bitirdi:

“Yine FAO verilerine göre 2040 yılında 9 milyara çıkacak olan dünya nüfusunu beslemek için mevcut gıda üretiminin iki katına çıkarılması gerekiyor. Hızla kirlenen ve küresel ısınmanın etkisi altına giren dünyamızda, tarım alanlarının daralması nedeniyle, gıda konusunda sorun yaşanacağını herkes tahmin ediyor. Yani mevcut üretim gelecekte insanlara yetmeyecekmiş! FAO’nun gözardı ettiği ya da görmezden geldiği şey; Dünyadaki israf. İsraf o kadar büyük ki sadece israfın önlenmesi ile mevcut gıda tüm insanlığa yetiyor aslında. Ancak israfın azalması dünyayı pazara çeviren gıda üreticilerinin işine gelmiyor. Neden? Çünkü israfın azalması onların kazançlarının da azalması anlamına geliyor. Ne kadar israf varsa o kadar açlık, yokluk ve gelir adaletsizliği vardır.”