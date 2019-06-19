0553 313 94 23

20 yıl sonra insanlara bunları yedirecekler! Bir porsiyon hamamböceği alır mıydınız?

Dünya nüfusunun hızla artması beslenme endişelerini artırırken, bilim adamları da yeni besin kaynakları oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Gazeteci Yaşar Süngü, bugün yazdığı makalesinde “Uzmanlar artan nüfus, iklim değişikliği, ekilebilir alan kaybıyla insanlığın besin tercihlerini radikal bir şekilde değiştireceğini iddia ediyorlar.” dediği yazısında, geleceğin besinlerine yönelik ilginç bilgiler verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
20 yıl sonra insanlara bunları yedirecekler! Bir porsiyon hamamböceği alır mıydınız?

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yaşar Süngü, bugünkü makalesinde geleceğin besinlerini konu aldı. Süngü “Gelecek Korkusuyla Bize Neler Yedirecekler” başlıklı makalesinde, “Artan nüfus, iklim değişikliği, ekilebilir alanların şehirleşme ve erozyon gibi nedenlerle kaybı ve dünyanın dönüşümü ile insanoğlunun 20 yıl sonraki besin tercihlerinin ne olacağını merak etmeyen yoktur.” diyerek geleceğin besinlerine ilişkin bilgiler verdi.

Kök hücreden et, Kazein’den süt

Yenişafak’taki yazısında, uzmanların artan nüfus, iklim değişikliği, ekilebilir alan kaybıyla insanlığın besin tercihlerini radikal bir şekilde değiştireceğini iddia ettiklerini ifade eden Yaşar Süngü, şöyle devam etti:

Yakın gelecekte insanoğlunun laboratuvar ortamında kök hücreden üretilen et ve kazein (süt proteini) üreten bakterilerce üretilen süt ile başta çekirge olmak üzere arı, hamamböceği ve salyangoz gibi böcekler ile kırmızı deniz yosunu, mikro ve makro algler gibi deniz kaynaklı mahsuller ile besleneceğini söylüyorlar. Yani uzmanlara göre alternatif gıdalardan kaçış yok. Avrupa’da hayvanların kök hücresi kullanılarak laboratuvar ortamında et ve genetiği değiştirilmiş bakterilerin ürettiği kazein ile elde edilen süt üretimi başlamış. Yakın gelecekte arı, yusufçuk, karınca, çekirge ve salyangoz gibi böceklerin larvaları başlıca protein kaynakları olacak. Hatta bu böcekleri, tıpkı saksıda domates yetiştirdiğimiz gibi evimizde yetiştireceğimiz söyleniyor. Başta ABD ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede laboratuvar ortamında et ve süt üretimi bugün başlamış durumda. Ancak ‘yapay’ kelimesi bu çalışma için pek uygun değil. Zira laboratuvar ortamında et üretimi, çiftlik hayvanların kök hücreleri, süt üretimi ise kazein sentezleyen bakteriler kullanılarak yapılıyor. Üstelik doğal üretilen et ve sütteki kimi sakıncalar bu ürünlerde olmuyormuş.

3D yazıcıyla besin üretilecek

Yakın bir gelecekte kıvamlı bazı besinlerin 3D yazıcı teknolojisiyle de üretileceğinin söylendiğini aktaran Süngü, yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

Malzeme üretimi alanında ilk olarak ortaya çıkan bu teknoloji, gıda alanında da kullanım alanı bulmuş. Özellikle çikolata, sos, hamur ve püre gibi malzemeler yakın gelecekte 3D yazıcılarla üretilebilecekmiş. Bunun yanında vejetaryen ve vegan beslenme için de 3D yazıcı teknolojisinin kullanılacağı söyleniyor. Uzmanlara göre, bir zaman sonra restoranda verdiğimiz sipariş içeride 3D yazıcılardan çıkartılıp öyle önümüze gelecekmiş. Değişim deniz ürünlerine de yansıyacakmış. Bahsedilen balık değil. Uzak Doğu’da halen tüketimi yaygın olan yosun ve alg gibi canlılar. 2030-2040 yılları civarında yosunlar artık alışılagelmiş salata ve yemeklerin içinde yer alacakmış.

Mevcut gıda beslenmeye yetmeyecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ya göre her dokuz kişiden birinin yatağa aç girdiğini belirten gazeteci Yaşar Süngü, yazısını şu ifadelerle bitirdi:

Yine FAO verilerine göre 2040 yılında 9 milyara çıkacak olan dünya nüfusunu beslemek için mevcut gıda üretiminin iki katına çıkarılması gerekiyor. Hızla kirlenen ve küresel ısınmanın etkisi altına giren dünyamızda, tarım alanlarının daralması nedeniyle, gıda konusunda sorun yaşanacağını herkes tahmin ediyor. Yani mevcut üretim gelecekte insanlara yetmeyecekmiş! FAO’nun gözardı ettiği ya da görmezden geldiği şey; Dünyadaki israf. İsraf o kadar büyük ki sadece israfın önlenmesi ile mevcut gıda tüm insanlığa yetiyor aslında. Ancak israfın azalması dünyayı pazara çeviren gıda üreticilerinin işine gelmiyor. Neden? Çünkü israfın azalması onların kazançlarının da azalması anlamına geliyor. Ne kadar israf varsa o kadar açlık, yokluk ve gelir adaletsizliği vardır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
  1. Gazeteci Yaşar Süngü
  2. Kök hücre
  3. Kazein
  4. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
  5. Hamam Böceği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var"
    1. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan..
    2. Kahramanmaraş Piazza "En Uzun Günde"..
    3. Eskişehir’de ’Süt İneklerinde Üreme ve..
    4. Büro Sen Kars Şube Başkanı..
    5. BM Kaşıkçı Raporu: "ABD, Kaşıkçı..
    6. Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore..
    7. Kars’ta festival heyecanı başlıyor
    8. Düşük kaşlar öfkeli ve yorgun..
    9. 28 Şubat mağdurları için özgürlük ne..
    10. Selçuklu Belediyesinden afetlere karşı..
    11. 24 yaşındaki genç reklamcı, evinde ölü..
    12. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan,..
    13. Öldürülen AK Parti Meclis üyesi ve..
    14. Asıl marifet, Milletin gönlünde kalıcı..
    15. Çankaya Belediyesinden kadınlara satış..
    16. BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı..
    17. Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak..
    18. Donald Trump, 2020 için başkanlık..
    19. 20 yıl sonra insanlara bunları..
    20. Başkent’in çehresi değişiyor
    21. 17. uluslararası geometri sempozyumu..
    22. Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
    23. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "17..
    24. Raylı sistem inşasında İstanbul..
    25. Mısır'dan BM'ye "Mursi'nin ölümünü..
    26. Gazişehir Gaziantep de transferde..
    27. Şehit Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze..
    28. Kastamonu Bursa’ya taşınıyor
    29. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    30. İzmir’de 3 kilometrelik pastayla rekor..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum