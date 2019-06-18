20 yıl önce İsmail Küçükkaya’yı neden engelledi? Emin Pazarcı'dan olay cevap

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Yıldırım-İmamoğlu düellosunun moderatörüİsmail Küçükkaya’nın programdan 2 gün önce İmamoğlu ile bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması, canlı yayında şike tartışmalarına yol açarken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Gazeteci Yazar Emin Pazarcı, İmamoğlu-Küçükkaya arasında gerçekleşen gizli görüşmeye ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulundu.

20 yıl önce etik nedenlerden ötürü büroya girişini engellemiştim

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, İmamoğlu-Küçükkaya arasında geçen gizli görüşmeyle ilgili yorum yaparken, 20 yıl önce İsmail Küçükkaya ile yaşadığı bir konuyu şu ifadelerle anlattı:

“İsmail Küçükkaya ismi söz konusu olduğunda zaten ben bu tür tereddütleri paylaşmıştım. İsmail’i çok iyi tanırım. Ben Akşam gazetesinde temsilciyken bundan 20 sene önce, etik bir takım meselelerden dolayı İsmail ve bir başka elemanın daha büroya girmesini engellemiştim. Yani İsmail Küçükkaya söz konusu olduğunda çok normaldir bunlar. Zaten bunları da sosyal medyada çok açık şekilde paylaştım, uyardım. Şunu söyleyim Binali Bey de bunları bilerek kabul etti. Çünkü İsmail’in ne olduğu ve nasıl davranacağı belliydi. Bir meydan okumaydı. O meydan okumanın sonunda da bunlar ortaya çıktı. Ben şaşırılacak bir durum görmüyorum. Kişilerin yapısıyla gayet orantılı bir faaliyet söz konusu. Ha şunu sorarsanız; etik mi, etik değil. Çirkin mi, çirkin. Bu görüşmenin yapılması son derece rahatsız edici ama bu şahıslar söz konusu olduğunda ki hem Ekrem İmamoğlu hem İsmail Küçükkaya, ben bunu çok doğal olarak karşıladım. Çünkü herkes meşrebinin gereğini yapar.”

Küçükkaya ile İmamoğlu’nun danışıklı çıktıkları çok belliydi

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen canlı yayın programını da değerlendiren Pazarcı, şöyle devam etti:

“O kadar belliydi ki soruların İmamoğlu’na verildiği; hangi soru sorulursa onunla ilgili hiç araştırmadan onun görselini pat pat çıkarıyordu. Neresinden bakarsanız bakın danışıklı çıkmışlar. İsmail Küçükkaya bırakın tarafsızlığı, tarafsızlığın yanından geçmedi. Bir kere ilk dakikada faul yaptı. İmamoğlu’nu seçilmiş belediye başkanı ilan etti.”

Binali Bey aleyhine algı yaptı, küstahça davrandı

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı, program moderatörü İsmail Küçükkaya’nın Binali Bey’e karşı olan tavırlarının küstahça olduğunu vurgularken, “Bir ara azarlamaya çalıştı. Süreyi hep İmamoğlu lehine kullandırmaya çalıştı. Bir de şu var; o kadar çirkin sorular sordu ki, şu soru sorulacak bir şey midir, bütün süreci aklayan ve İmamoğlu’na destek veren bir soru. Diyor ki; ‘bundan sonra 23 Haziran’daki seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz’, böyle bir soru olmaz. Bu sorunun anlamı; geçmiştekini kabul etmedin demektir. Binali Bey kabul etmedi çünkü ortada bir hırsızlık vardı. Burada ayrıca Binali Bey’in kabul edip etmemesi değil, yargı buna karar verdi. Bakıyorsunuz yargının verdiği karardan bile Binali Bey’i sorumlu tutan bir yaklaşım içinde. Sanki oylar çalınmamış da YSK durduk yere karar vermiş gibi bir algı oluşturmaya çalışan İsmail Küçükkaya ile karşılaştık. Ben çok şaşırmadım çünkü İsmail Küçükkaya bu. Normaldir bu yaşananlar iyi tanırım kendisini.” ifadelerini kullandı.