0553 313 94 23

20 yıl önce İsmail Küçükkaya’yı neden engelledi? Emin Pazarcı'dan olay cevap

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılan tartışma programının moderatörü İsmail Küçükkaya’nın, program öncesi CHP adayı İmamoğlu ile bir otelde gizlice görüşmesini değerlendiren Gazeteci Yazar Emin Pazarcı, “Şaşırmadım çünkü İsmail Küçükkaya bu. Akşam gazetesinden iyi tanırım kendisini. Etik nedenler dolayısıyla büroya girişini engellemiştim.” diye konuştu.

18 Haziran 2019 Salı 19:47
20 yıl önce İsmail Küçükkaya’yı neden engelledi? Emin Pazarcı'dan olay cevap

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Yıldırım-İmamoğlu düellosunun moderatörüİsmail Küçükkaya’nın programdan 2 gün önce İmamoğlu ile bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması, canlı yayında şike tartışmalarına yol açarken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Gazeteci Yazar Emin Pazarcı, İmamoğlu-Küçükkaya arasında gerçekleşen gizli görüşmeye ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulundu.

20 yıl önce etik nedenlerden ötürü büroya girişini engellemiştim

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, İmamoğlu-Küçükkaya arasında geçen gizli görüşmeyle ilgili yorum yaparken, 20 yıl önce İsmail Küçükkaya ile yaşadığı bir konuyu şu ifadelerle anlattı:

İsmail Küçükkaya ismi söz konusu olduğunda zaten ben bu tür tereddütleri paylaşmıştım. İsmail’i çok iyi tanırım. Ben Akşam gazetesinde temsilciyken bundan 20 sene önce, etik bir takım meselelerden dolayı İsmail ve bir başka elemanın daha büroya girmesini engellemiştim. Yani İsmail Küçükkaya söz konusu olduğunda çok normaldir bunlar. Zaten bunları da sosyal medyada çok açık şekilde paylaştım, uyardım. Şunu söyleyim Binali Bey de bunları bilerek kabul etti. Çünkü İsmail’in ne olduğu ve nasıl davranacağı belliydi. Bir meydan okumaydı. O meydan okumanın sonunda da bunlar ortaya çıktı. Ben şaşırılacak bir durum görmüyorum. Kişilerin yapısıyla gayet orantılı bir faaliyet söz konusu. Ha şunu sorarsanız; etik mi, etik değil. Çirkin mi, çirkin. Bu görüşmenin yapılması son derece rahatsız edici ama bu şahıslar söz konusu olduğunda ki hem Ekrem İmamoğlu hem İsmail Küçükkaya, ben bunu çok doğal olarak karşıladım. Çünkü herkes meşrebinin gereğini yapar.

Küçükkaya ile İmamoğlu’nun danışıklı çıktıkları çok belliydi

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen canlı yayın programını da değerlendiren Pazarcı, şöyle devam etti:

O kadar belliydi ki soruların İmamoğlu’na verildiği; hangi soru sorulursa onunla ilgili hiç araştırmadan onun görselini pat pat çıkarıyordu. Neresinden bakarsanız bakın danışıklı çıkmışlar. İsmail Küçükkaya bırakın tarafsızlığı, tarafsızlığın yanından geçmedi. Bir kere ilk dakikada faul yaptı. İmamoğlu’nu seçilmiş belediye başkanı ilan etti.

Binali Bey aleyhine algı yaptı, küstahça davrandı

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı, program moderatörü İsmail Küçükkaya’nın Binali Bey’e karşı olan tavırlarının küstahça olduğunu vurgularken, “Bir ara azarlamaya çalıştı. Süreyi hep İmamoğlu lehine kullandırmaya çalıştı. Bir de şu var; o kadar çirkin sorular sordu ki, şu soru sorulacak bir şey midir, bütün süreci aklayan ve İmamoğlu’na destek veren bir soru. Diyor ki; ‘bundan sonra 23 Haziran’daki seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz’, böyle bir soru olmaz. Bu sorunun anlamı; geçmiştekini kabul etmedin demektir. Binali Bey kabul etmedi çünkü ortada bir hırsızlık vardı. Burada ayrıca Binali Bey’in kabul edip etmemesi değil, yargı buna karar verdi. Bakıyorsunuz yargının verdiği karardan bile Binali Bey’i sorumlu tutan bir yaklaşım içinde. Sanki oylar çalınmamış da YSK durduk yere karar vermiş gibi bir algı oluşturmaya çalışan İsmail Küçükkaya ile karşılaştık. Ben çok şaşırmadım çünkü İsmail Küçükkaya bu. Normaldir bu yaşananlar iyi tanırım kendisini.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:47
  1. Ankara
  2. İsmail Küçükkaya
  3. Emin Pazarcı
  4. Akşam
  5. Akşam Gazetesi
  6. Binali Yıldırım
  7. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 yıl önce İsmail Küçükkaya’yı neden engelledi? Emin Pazarcı'dan olay cevap
    1. 20 yıl önce İsmail Küçükkaya’yı neden..
    2. Umut Bozok Lorient'da
    3. Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme:..
    4. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    5. AK Partili Karayazı Belediye Meclis..
    6. İBB Yaz spor okulları başlıyor
    7. Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyine..
    8. İBB itfaiyesi çatıya sıkışan martıyı..
    9. “İstanbul Craft Week” Tekfur..
    10. Kırıkkale Üniversitesi taban puanları..
    11. Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek’in oğlu..
    12. Türkeli’ye yeni itfaiye aracı
    13. Lüleburgaz HEM’de 15 bin kursiyer..
    14. Trabzonspor, Yusuf Sarı’yı KAP’a..
    15. MKE Ankaragücü’nden ayrılan Teknik..
    16. Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5..
    17. Rusya'da Türk Sineması Günleri
    18. Dünyayı sarsan açıklama: ABD o ülkeyi..
    19. Trabzonspor transferi resmen KAP'a..
    20. Uluslararası Göç Örgütünden düzensiz..
    21. Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın
    22. Avrupa Eskrim Şampiyonası
    23. Silifke'de ağıla yıldırım düştü! 40..
    24. Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile..
    25. Mursi'nin doğduğu köyde gösteri..
    26. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile..
    27. Muhammed Salah'tan 'Mursi' sessizliği
    28. Düzce'de kuvvetli sağanak sele neden..
    29. Bitlis kırsalında bir terörist etkisiz..
    30. Fenerbahçe'de yeni sezon kombineleri..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!