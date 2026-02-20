  • İSTANBUL
20 yıl cezası vardı... Enselendi!
Yerel

20 yıl cezası vardı... Enselendi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
20 yıl cezası vardı... Enselendi!

Iğdır’da hakkında kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Iğdır’da "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kitlenmek suretiyle hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D. isimli şahıs yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

