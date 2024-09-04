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Gündem ‘20 yaşındayken bana verseydiniz…’ Gülpınar’dan AK Parti sorusuna ferrarili cevap
Gündem

‘20 yaşındayken bana verseydiniz…’ Gülpınar’dan AK Parti sorusuna ferrarili cevap

Yeniakit Publisher
2024-09-04 17:35:00 -
‘20 yaşındayken bana verseydiniz…’ Gülpınar’dan AK Parti sorusuna ferrarili cevap

Yeniden Refah Partisi Partisi’nden (YRP) istifa den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti’ye geçip geçmeyeceği konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün YRP’den istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Habertürk televizyonun’da açıklamalarda bulundu. Gülpınar, AK Parti’ye geçeceği iddialarına da cevap verdi.

AK Parti’ye geçip geçmeyeceği merak konusu olan Gülpınar, “AK Parti’ye geçmenin kendi elinde olmadığını” ifade ederek ferrari örneği verdi.

“Onu cayır cayır öttürürdüm”
Gülpınar, açıklamasında “AK Parti’ye geçmek benim gönlümle alakalı değil. Benim gönlümde büyükelçilik vardı zamanında. Fakat olmadı. Şimdi hep şu örneği veriyorum; Yaşım 54 şimdi benim kapımın önüne bir ferrari bir lamborghini çekseniz binemem, bilsem de inemem. Ama bana 20-25 yaşında o arabayı verseydiniz ben onu cayır cayır öttürürdüm” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Boş işler

Ne yani süper güçleri mi varmıştı. Sen belediyecilik işini hakkıyla yapda gerisini büyükler bilir.
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