20 yaş altına ulamış yasak mı? 20 yaş altına metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş yasaklandı mı?

20 yaş altı vatandaşlar, gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu saat aralığında belirtilen yaş grubu için dışarı çıkmak yasak. 65 yaş üstü vatandaşlar, gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu saat aralığında belirtilen yaş grubu için dışarı çıkmak yasak.

20 yaş altına toplu ulaşım yasaklandı mı?

İstanbul'da yeni bir koronavirüs önlemi olan İstanbulkarta hes kodu yükleme işleminin son günü 15 Ocak olarak belirtilmişti. Son dakika haberlere göre ise İstanbulkart resmi Twitter adresi üzerinden 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için bir paylaşımda bulundu. İşte dikkat edilmesi gereken kural; "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri ile 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."