20 yaş altı yasakları ne zaman kalkar? | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından bulaş zincirinin kırılması içi pek çok tedbir alındı. Alınan tedbir ve havaların ısınmasıyla vakalarda düşüş yaşandı. Hal böyle olunca 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz’da yeni normalleşme adımları atıldı.

Mevsimle birlikte daha çok kapalı alanlarda vakit geçirilmesiyle birlikte kasım ayında ise vakalar arzu edilmeyen rakamlara ulaştı. Bu sebeple bir kez daha kısıtlamalar döndü. 20 yaş altı vatandaşlar hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkabiliyor. Peki, 20 yaş altı yasakları ne zaman biter?

20 yaş altı yasaklar ne zaman bitecek?

20 yaş altı vatandaşlar hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Hafta sonu ise 20 yaş altının markete, fırına vs gitmesi kesinlikle yasak.

Milyonlarca kişi yasakların ne zaman biteceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamada vakaların azalmasıyla birlikte kısıtlamaların kademeli olarak azaltılabileceğini ifade etti.

Söz konusu kararın kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Ancak bu hafta hangi gün kabine toplantısının yapılacağı bilinmiyor. Kabine toplantısı tarihi belli olduğunda haberlerimizde yer alacak.