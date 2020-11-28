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Yaşam 20 yaş altı vatandaşlar hafta sonu hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?
Yaşam

20 yaş altı vatandaşlar hafta sonu hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta sonu 20 yaş altındakiler için sokağa çıkma yasağı saatleri ne?

Yeniakit Publisher
2020-11-28 00:01:00 -
20 yaş altı vatandaşlar hafta sonu hangi saatlerde sokağa çıkabilecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayıp biteceği merak ediliyordu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman?

20 yaş altı hafta sonu sokağa çıkma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

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