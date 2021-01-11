20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altı hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. 20 yaş altı bu sebeple toplu taşıma araçlarına binip binemeyeceklerini araştırıyor. Peki, 20 yaş altı metrobüse binebilir mi?

20 yaş altı otobüse metrobüse binebilir mi?

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulu'nca 65 yaş üstünün ve 20 yaş altının toplu taşıma kullanmasının kısıtlandığını duyurdu.

İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" denildi.