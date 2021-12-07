Kış aylarının gelmesi ile birlikte sinüzit şikâyetleri artış gösterdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Enver Ferruh İnan, Sinüzitin tedavi edilmediği halde farklı komplikasyonlara neden olabileceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Op. Dr. Enver Ferruh İnan ‘Kafatasında burnun çevresinde bulunan ve sinüs denen boşlukların iltihaplanmasına sinüzit denir. Sinüzit bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalara bağlı olabileceği gibi, alerjik veya toksik nedenlere bağlı da olabilir. Burun tıkanıklığı, koyu akıntı, baş ağrısı, yüzde basınç hissi ve ağrı ile koku alma bozuklukları görülebilmektedir. Ayrıca ateş, ağız kokusu ve öksürük gibi şikâyetlerde sinüzitle birlikte artış gösterebilir” ifadelerine yer verdi.

20 saniyede sinüzit nasıl rahatlatılır?

Kemik üzerine uygulanan küçük bir baskının sinüslerin boşalmasına neden olur. Bu teknik bilimsel olarak ele alınmış. Michigan State Üniversitesi Osteopatik Tıp Koleji’nde yardımcı Doçent olan DO, Lisa DeStefano‘ya göre, bu teknik “vomer” kemiğinin ileri geri sallanmasına neden olur. Geri ve ileri hareket tıkanıklığı gevşeterek sinüslerin boşalmasını sağlar.

Şu basit adımları izleyin:

Dilinizi ağzınızın üstüne doğru itin ve başparmağınızı kaşlarınızın arasına yerleştirin. Başparmağınızla 20 saniye boyunca baskı uygulayın. Sinüslerin hemen rahatlamaya başladığını hissedeceksiniz.

Sinüslerin boşaltılmasını sağlayan doğal ev ilaç

Organik elma elma sirkesi

1 su bardağı ılık suya iki çorba kaşığı organik elma sirkesi ve bir çorba kaşığı bal ekleyin ve karıştırın. Diğer bir uygulama olarak günde üç kez bir çorba kaşığı organik elma sirkesi için. Sinüslerin birkaç gün içinde temizlendiğini göreceksiniz.

Ayrıca yarım bardak elma sirkesini yarım bardak su ile karıştırıp ocakta ısıtın. Daha sonra buharını ağzınız ve gözler kapalı olmak kaydı ile burnunuzdan içinize çekebilirsiniz.

Sinüzit Nedir?

Latincede ‘’sığ boşluk’’ anlamına gelen sinüsler, toplamda 4 çift olup arasında bulundukları kemiklere göre adlandırılır. Baş bölgesinin ön kısmını oluşturan frontal kemiğin içerisinde frontal sinüsler yer alırken, burun kısmının her iki yanında elmacık kemiklerine yakın olan maksiller sinüs bulunur. Bunlara ek olarak, vücudumuzda sfenoid sinüs ve etmoid sinüs de bulunmaktadır. Yüz kemikleri ve kafatasının içine yerleşmiş boşluklar olarak tanımlayabileceğimiz sinüsler, solunum yolu hücreleriyle döşelidir. Sinüslerin; solunan havayı nemlendirme, ısıtma, mukus salgılama, yabancı partikülleri tutma ve bakterilerin çoğalmasını engellemek gibi fonksiyonları vardır. Sinüsleri örten hücre tabakasının iltihaplanması ise ‘’sinüzit’’ olarak adlandırılmaktadır.

Sinüzit belirtileri nelerdir?

7 ila 10 günden uzun süren burun akıntısı

Öksürük

Göz çevresindeki şişlik

Geniz akıntısı

Baş ağrısı

Yüz ağrısı

Ağız kokusu

Ateş