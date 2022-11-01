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Aktüel 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Aktüel

20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da yatılı eğitim gören 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 21:00:00 -
20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da yatılı eğitim gören 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Şehirdeki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ile kusma şikayeti bulunan 20 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

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