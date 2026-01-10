20 metrelik gulet teknesi alevlere teslim oldu

  • İSTANBUL
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir tersanede yapımı süren 20 metrelik gulet teknede gece yarısı yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, teknede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir tersanede yapımı devam eden 20 metrelik gulet teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye erlerince söndürülürken, teknedeki soğutma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

 

Yangın, gece yarısı Karagözler Mahallesi’nde bulunan tersanedeki gulet teknede çıktı. Yapımı devam eden 20 metrelik gulet tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

Teknedeki soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacağı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

