20 ilde çıkan yangınlardaki son durumu Bakan Pakdemirli açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 20 ilde gerçekleşen orman yangınları hakkında son durumu anlattı. Pakdemirli Sivas, Bolu, İstanbul, Diyarbakır, Balıkesir ve Eskişehir'deki yangınların söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sivas/Gemerek, Bolu/Kıbrıscık, İstanbul/ Maltepe-Ataşehir, Diyarbakır/Hani-Çardaklı, Balıkesir /Dursunbey-Ayvacık, Eskişehir/Tepebaşı-Musaözü’ünde devam eden yangınların yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Pakdemirli, Kastamonu/Taşköprü-Derebeysi, Denizli/Çal-Poyrazlı , Kırklaraeli /Demirköy-Bulanıkdere, Osmaniye /Düziçi ,Osmaniye/Merkez, Adana /Kozan, Antalya /Konyaaltı-Hisarçandır, Muğla/Menteşe-Dokuzçam- Yeşilyurt, , Ankara/Nallıhan- Kızılcahamam , Hatay/İskenderun-Akarca, Gaziantep/Şehitkamil, Tokat/ Erbaa- Yoldere, Manisa/Alaşehir-Kozluca İzmir/Kiraz-Karaburç Sinop/ Boyabat- Oğlakcılar’da yangınların kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.
Ayrıca Sinop/Durağan yangınını söndürme çalışmaların ise devam ettiğini aktarıldı.