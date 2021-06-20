Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Salgının noktalanması için aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Son bir haftadır ülkemizde 7 milyon 773 bin 105 doz aşı yapıldı. Vatandaşlar aşı miktarı kadar günlük vaka sayısını da merak ediyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var 20 Haziran

20 Haziran güncel korana tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.