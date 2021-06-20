  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncusundan flaş açıklamalar! ‘Orada bunun için casusluk yapıyor’

ROKETSAN tarafından geliştirildi... İşte milli Atmaca füzesinin müthiş özellikleri

Veyiş Ateş'ten ses kaydı açıklaması

10 başkan 1 kreş! CHP’nin temel atma töreni şaşkına çevirdi

Operasyonların 'gizli kahramanı' sırlarıyla birlikte hayatını kaybetti.

Çocuk kitabındaki iğrenç cümleler harekete geçirdi! Bu kitaptan uzak durun!

Dünyanın merakla takip ettiği İran seçiminde Erdoğan detayı! Ülke gündemine oturdu

Demokrasiden dem vuran Kemal teşkilatları tehdit etti! "Farklı düşüneni kapının önüne koyarım"

Bakan Mustafa Varank paylaştı... İşte Atmaca'nın vurduğu geminin son hali

Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu kazan CHP'linin ismini verdi
Buzdolabının altından 2 metrelik yılan çıktı
Sağanak yağış sele neden oldu! Araba toprağa gömüldü
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Bir ülkeyi sarsan saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sağlık 20 Haziran güncel korana tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

20 Haziran güncel korana tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Pek çok kişi 20 Haziran 2021'e ait rakamları merak ediyor. Bugün kaç yeni vaka var?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 20:16:00 -
20 Haziran güncel korana tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Salgının noktalanması için aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Son bir haftadır ülkemizde 7 milyon 773 bin 105 doz aşı yapıldı. Vatandaşlar aşı miktarı kadar günlük vaka sayısını da merak ediyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var 20 Haziran

20 Haziran güncel korana tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Sinovac aşısının yan etkileri az mı? Sinovac kol ağrısı yapıyor mu?
Sinovac aşısının yan etkileri az mı? Sinovac kol ağrısı yapıyor mu?

Sağlık

Sinovac aşısının yan etkileri az mı? Sinovac kol ağrısı yapıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay