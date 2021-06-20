20 Haziran güncel korana tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Pek çok kişi 20 Haziran 2021'e ait rakamları merak ediyor. Bugün kaç yeni vaka var?
Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Salgının noktalanması için aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Son bir haftadır ülkemizde 7 milyon 773 bin 105 doz aşı yapıldı. Vatandaşlar aşı miktarı kadar günlük vaka sayısını da merak ediyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var 20 Haziran
20 Haziran güncel korana tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.