20 Eylül 1983: Darbecilerin Yeni Kabineyi Kurması

12 Eylül günü darbe yapan generaller 20 Eylül’de emekli Oramiral Bülent Ulusu Başbakanlığında hükümeti kurdular. “Bülent Ulusu kabinede Ulaştırma Bakanı olmayı beklerken kendini Başbakan olarak bulmuştur.”(Öymen Örsan,1986:315)





Darbe Hükümetinin Bakanlar Kurulu’nda beş eski asker vardı. Bunların 2’si 12 Mart’taki ara dönem hükümetlerinde görev almış sivillerdi.





20 Eylül 1989: Darbeci General Kenan Evren’in Başbakan Özal’a Çankaya’dan Vazgeçmesini Söylemesi

Bazı ANAP milletvekilleri Özal’ın Cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda istifa edeceklerini açıklayarak Özal’ın önünü kesme misyonuna soyundular. Demirel de bu milletvekillerine listesinde garanti yer teklifi yaparak siyasi ahlakı zorlayan bir demece imza atmıştı.





Özal’ın cumhurbaşkanlığını istemeyenlerden biri de mevcut Cumhurbaşkanı Kenan Evren’di. Evren, Özal’a ‘Size bir ağabey olarak aday olmanızı tavsiye etmiyorum. Partiniz zarar görür’ şeklinde bir tavsiyede bulunuyordu. ‘Evren’in danışmanı Ali Baransel’e göre Çankaya “Özal’ın köşke çıkacağına o güne kadar ihtimal dahi vermemekteydi.” (Arcayürek,1990:26)





Kenan Evren Günlüğüne şu notları düşmüştü: Özal bana, «Fikirlerinize değer veririm» dedi. Ona, «Son anda vazgeçtiğinizi ilan ederseniz, puan toplarsınız. ‘Boşu boşuna yüklendik üstüne’ derler. ANAP grubunda cumhurbaşkanı olacak yok mu, var. Mesela Necmettin Karaduman, Ali Bozer, Kaya Erdem.. (Arcayürek,1990:29)





20 Eylül 2019: Mısır’da Darbeci General Sisi’ye Karşı İlk Ayaklanmanın Başlaması

Mısır'ın başkenti Kahire'de ve ardından 5 vilayette bazı meydanlarda ilk defa Cumhurbaşkanı Sisi aleyhinde gösteri düzenlendi.





Gösteri sonrasında binden fazla kişi gözaltına alınarak sorgulandı.









