  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’de akraba kayırmacılığı tam gaz

İsrail’de tansiyon yüksek! Rest çekip süre verdi: İşte krizin merkezindeki 6 madde…

Diyanet personelinin yediği etli fasulyeyi manşet yapmışlardı! Roma heyetinin sofrasındaki domuzdan kimse bahsetmiyor.

İşte yapay zekanın düşünme sistemi! Açıklandı…

Affedilen darbeciler, şimdi tehdit ediyorlar!

Ukrayna, Rusya’nın can damarı petrolü vurdu!

Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleri için talimat verdi

Yunanistan radar sistemleri kuruyor! Yunan basını AB ve Rum kesimi destek verecek diyerek duyurdu

Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Araplar çıldırdı: Mayo defilesi düzenlendi

Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik! Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından yine Fetö yine İsrail çıktı
Eğitim 20 bin öğretmen ataması başvuruları başlıyor!
Eğitim

20 bin öğretmen ataması başvuruları başlıyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-19 15:04:00 -
20 bin öğretmen ataması başvuruları başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, yarından itibaren 31 Mayıs'a kadar elektronik ortamda alınacak.

Bakanlığın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru duyurusuna göre, sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Başvuracak adayların, 2023'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekecek.

Sözlü sınava girmek için başvurusu onaylananlardan belirlenen puan türlerinin sonuçlarına göre, her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözlü sınav giriş belgeleri, 1 Haziran'da Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak ve adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'nda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacak.

Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür, alanıyla ilgili konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden olmak üzere üç kişiden oluşacak. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü öğrenecek.

Sözlü sınav esnasında kamera kaydı alınacak

Adayların sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak ve sınav esnasında kamera kaydı alınacak.

Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru-cevap kağıdına el yazısı ile yazarak imzalayacak.

Soru-cevap kağıdına cevapların aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru-cevap kağıdının usulüne uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacak.

Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav yapılan binaya alınmayacak.

Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacak.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince Sözlü Sınav Sonuç Ekranı'na girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacak.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak ve adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sözlü sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ile Van'da yapılacak.

Aman dikkat herkesin başına gelebilir! Evden çalışmak isteyenleri hedef aldılar
Aman dikkat herkesin başına gelebilir! Evden çalışmak isteyenleri hedef aldılar

Gündem

Aman dikkat herkesin başına gelebilir! Evden çalışmak isteyenleri hedef aldılar

Bu baraj ekonomiye 31 milyar lira katkı sağladı
Bu baraj ekonomiye 31 milyar lira katkı sağladı

Ekonomi

Bu baraj ekonomiye 31 milyar lira katkı sağladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23