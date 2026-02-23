  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel 2 yıllık define macerası demir parmaklıklarla son buldu
Yerel

2 yıllık define macerası demir parmaklıklarla son buldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Hatay’da define bulma umuduyla evinin bahçesine 40 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde kuyu kazan şahsın, bu devasa çukuru yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla açtığı ortaya çıktı. Görüntüsüyle şaşkınlık yaratan kuyuda herhangi bir tarihi eser ya da değerli eşya bulunamazken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan C.K. isimli şahıs, define hevesiyle evinin bahçesinde kuyu kazma ya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışması yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde ve arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda; elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişliğinde tünel, ve belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi. Olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi. Tünel ve çukurlarda Jandarma görevlileri ile AFAD ekipleri birlikte arama faaliyetleri yapılacağı ve tünelin içerisinin tespit edileceği öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs "izinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın define hevesiyle devasa kuyuyu yaklaşık 2 yıllık süreçte gece ve gündüz süren çalışmalarla kazdığı ve herhangi bir malzeme bulamadan yakayı ele verdiği ortaya çıktı.

