2 ve 3 numaralı üyeler paketlendi! Adnan Oktar suç örgütünü şimdi de o yönetiyor

Adnan Oktar organize suç örgütünün 2 numaralı ismi Didem Ürer ile 3 numaralı ismi Tarkan Yavaş tutuklandıktan sonra örgütü İbrahim Seral Köprülü yönetiyor. Hakkında 3 kız çocuğuna taciz, turnike sistemi sorumluluğu ve örgüt yöneticiliği başta olmak üzere birçok suçlama bulunan İbrahim Seral Köprülü’nün heryerde arandığı ve çemberin giderek daraldığı öğrenildi.

3 kız çocuğuna cinsel tacizden aranıyor

Adnan Oktar suç örgütünün turnike sisteminin sorumlularından olan İbrahim Seral Köprülü hakkında 18 yaşından küçük 3 kız çocuğuna cinsel taciz suçlaması başta olmak üzere birçok suçtan arandığı öğrenildi. Hakkında tutuklama kararı bulunan İbrahim Seral Köprülü heryerde aranıyor. Emniyet yetkilileri İbrahim Seral Köprülü hakkında çemberin giderek daraldığını belirtiyor.Adnan Oktar ile birlikte 20 yıldır Kandilli’deki örgüt evinde yaşayan İbrahim Seral Köprülü, Oktar’ın güvenliğinden sorumlu isim olarak da biliniyor.

Emniyet yetkililerini, gazetecileri ve itirafçıları hedef gösteriyor

Gizlendiği evde çektiği videolarla emniyet yetkilileri, gazetecileri ve itirafçıları hedef gösteren İbrahim Seral Köprülü, iftiralarına sosyal medya üzerinden sürdürüyor.

Hedefe koydukları isimleri sahte sosyal medya hesapları üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışan Köprülü ve örgüt sempatizanlarına yönelik yeni operasyonlar bekleniyor.

Yurtdışındaki firariler için İnterpol devreye girdi

Öte yandan Adnan Oktar örgütünün yurtdışındaki firari isimleri hakkında soruşturma devam ediyor. Hasan Basri Güner, Cenk Yabaş, Tufan Gürlek, Emre Çalıkoğlu, Erdem Rahvancı ve Merve Gürleyik başta olmak üzere birçok firari sanığın Türkiye’ye getirilmesi için İnterpol ile çalışmalara hız verildiği öğrenildi.

Pasaportları iptal edilen bu isimlerin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

İbrahim Seral Köprülü