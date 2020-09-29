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Medya 2 üniversite bitiren genç kız ilk soruda elendi!
Medya

2 üniversite bitiren genç kız ilk soruda elendi!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan iki üniversite mezunu genç kız ilk soruda hayatının şokunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:06:00 -
2 üniversite bitiren genç kız ilk soruda elendi!

Amerika Birleşik Devletleri’nde iki üniversite bitirdiğini ifade eden yarışmacı Merve Kahraman, yarışmanın ilk sorunda yarışmaya veda etti.

Liseyi Robert Koleji’nde bitirdikten sonra ABD’ye giderek iki farklı üniversite bitiren Merve Kahraman, Türk kültüründen uzak yaşaması yarışmada rezil olmasına neden oldu.

Sorulan ilk soru da, caz yapmanın ne demek olduğunu bilemeyen Merve Kahraman yarışmaya veda etti.

İşte yarışmacının elendiği soru:

Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?

A: Yüksek sesle şarkı söylemek

B: Boşa konuşmak, gevezelik etmek

C: Israr beklemek, isteksiz görünmek

D: Hüzünlü müzikler dinlemek

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Yorumlar

Murat

Bu gibi argo ifadelerin farklı bolgelerde farklı anlam içerdiği dikkate alınmıyor. Yarışmacılara bu tür sorularin sorulması kesinlikle yanlıştır.
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mustafa

OKUMAK BİZDE HALA OKUL BİTİRMEK OLARAK ANLAŞILDIĞI İÇİN BU REZİLLİKLER HALA DEVAM EDİYOR. OKUMAK KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKMAKTIR. OKUMAK TARİHİNİ GENLERİNDE YAŞAMAKTIR. OKUMAK NALAMAK VE ANLATMAKTIR. GEL GÖRKİ OKUL HERYERDE AYNIYMIŞ. BEN BİZİM OKULLARDA EĞİTİM DANDİK DERKEN MEĞER AVRUPA VE AMERİKADA DAHA DOĞRUSU TÜM DÜNYADA AYNIYMIŞ. OKUL OKUMAK VE İSİMLİ DİPLOMA YAPMAK BU DÜNYADA ZAMAN KAYBINDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLMİŞ MEĞER.
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