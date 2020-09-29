2 üniversite bitiren genç kız ilk soruda elendi!

Amerika Birleşik Devletleri’nde iki üniversite bitirdiğini ifade eden yarışmacı Merve Kahraman, yarışmanın ilk sorunda yarışmaya veda etti.

Liseyi Robert Koleji’nde bitirdikten sonra ABD’ye giderek iki farklı üniversite bitiren Merve Kahraman, Türk kültüründen uzak yaşaması yarışmada rezil olmasına neden oldu.

Sorulan ilk soru da, caz yapmanın ne demek olduğunu bilemeyen Merve Kahraman yarışmaya veda etti.

İşte yarışmacının elendiği soru:

Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?

A: Yüksek sesle şarkı söylemek

B: Boşa konuşmak, gevezelik etmek

C: Israr beklemek, isteksiz görünmek

D: Hüzünlü müzikler dinlemek