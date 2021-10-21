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Kadın - Aile 2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi başladı
Kadın - Aile

2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi başladı

Antalya'da düzenlenen "2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi" 300 bilim insanının katılımıyla başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 23:29:00 -
2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi başladı

Antalya'da düzenlenen "2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi" 300 bilim insanının katılımıyla başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye'deki farklı üniversitelerin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Irak'tan da bilim insanları katıldı.

Kongre Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde zorlu bir hazırlık süreci sonrası tüm tedbirleri alarak kongreyi düzenlediklerini söyledi.

Yurt dışından da katılımın olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Diğer kongrelerden farkı hem çocuk sağlığı ve hastalıkları hem de kadın doğum alanındaki hekimleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Belirli oturumları ortak yapıyoruz. Kongremizin bu yılki teması hepimizi çok etkileyen salgın dönemindeki anne, bebek ve çocuk sağlığı üzerine konularımızı odaklaştırmaya çalıştık." diye konuştu.

Kongrenin bugün düzenledikleri 9 farklı kursla başladığını belirten Çetinkaya, ilginin yoğun olmasından mutluluk duyduklarını, kongrede 88'i sözel 120'nin üzerinde bildiri sunulacağını anlattı.

 

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