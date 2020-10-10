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Aktüel 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali
Aktüel

2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali

Festivalin ikinci gününde Muhammed Yıldırır ve Bilal Karaman sahne aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 22:09:55 -
2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali

EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin ikinci gününde, Muhammed Yıldırır ve Bilal Karaman konser verdi.

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (TRAKSEV) Kaleiçi'ndeki tarihi İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, "en hızlı keman sanatçısı" olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Yıldırır ve kendine özgü gitar icrasıyla bilinen Karaman müzikseverlerle buluştu.

Salgın tedbirleri doğrultusunda seyircisiz gerçekleştirilen konser, Uluslararası Balkan Müzik Festivali sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayımlandı.

Konser öncesi konuşan Muhammed Yıldırır, Edirne'de bulunmanın heyecan ve mutluluk verici olduğunu belirtti.

Festivalin tarihi bir atmosferde düzenlenmesinin ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Yıldırır, "Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Serkan Çağrı'ya bu festivalin düzenlenmesi dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Umarım virtüöz arkadaşım Bilal Karaman ile yapacağımız performansı çok beğenirsiniz." dedi.

Balkan ezgilerinin de seslendirildiği konser sonrası, TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı, sanatçılara plaket verdi.

Festivalde yarın klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, "Balkan Jazz Project Konseri" ile seyirci karşısına çıkacak.


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