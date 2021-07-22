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Dünya 2 ülkeden gerilimi tırmandıracak hamle! Hainleri savaşmaya yolluyorlar
Dünya

2 ülkeden gerilimi tırmandıracak hamle! Hainleri savaşmaya yolluyorlar

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve idaresindeki Fransız askerleri hain terör örgütü PKK’ya eğitim vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 12:25:00 -
2 ülkeden gerilimi tırmandıracak hamle! Hainleri savaşmaya yolluyorlar

ABD, hain terör örgütü YPG/PKK’yı beslemeye devam ediyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinde 400 YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim verdi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçlerinin 400 YPG/PKK'lı teröriste yönelik silahlı eğitimi Haseke'nin Abdülaziz Dağı'nda yapıldı.

3 ay süren eğitimlerde, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri hainlere uygulamalı olarak anlatıldı.

Sözde mezuniyet töreni

Eğitimlerin son bulmasıyla birlikte, Abdülaziz Dağı'nda teröristler için sözde "mezuniyet töreni" düzenlendi. Törene terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bazı ABD'li komutanlar katıldı.

Silahlı eğitimlerini tamamlayan teröristlerin Haseke'de YPG/PKK saflarına katılacağı öğrenildi.

Teröristlere daha önce verilen eğitimler

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu.

Haseke'deki Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.

Eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatılıyor.

ABD helikopterleri için pist görevi gören Spor Kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.

Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere sık sık topçu atışı eğitimleri veriyor.

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Yorumlar

deniz

YAHUUUU BURDAN YAZDIK BİZE DÜŞMAN DEVLETİN BİZDE ONUN DÜŞMANINI DOST EDİN AFRİKADA FRANSAYA BÜYÜK YENİLGİ YAŞATALIM SİHALAR KALKSIN PKK KAMPLARI VURULSUN BİRDE FRANSAYI AFRİKADA EZMEK İÇİN RUS ÇİN ORTAKLIĞINDAN YARARLANMAK GEREK YEREL HALKI SİLAHLANDIRIP FRANSIZ ASKERLERİN ÜZERİNE YOLLAYIN KAÇ KURUŞLUK ERKEKSİN FRANSA SENİ BOĞACAĞIMMMMMMM SARI YELEKLİLERİ AYAKLANDIRIN PARİSİ YAKSIN YIKSINLAR
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Eda

Kandirlmis beyni yikanmis gebermeye mahkum 400 öküs daha bizim icin hava hos, o Abd ve fransiz köpeklerin kendilerinin gücü yetmiyormu?
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