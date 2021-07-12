2 Türk şirketi devler listesine girdi
Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" listesine, Türk savunma sanayi şirketlerinden olan ASELSAN 48'inci sıradan TUSAŞ ise 68'inci sıradan girdi.
ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan "Defense News Top 100"ün 2021 sonuçları açıklandı.
Listeye, bu yıl ASELSAN 48, TUSAŞ 68'inci sıradan girdi.
ABD'li Lockheed Martin'in zirvede bulunduğu listenin üst sıralarında Boeing, Airbus, Leonardo gibi şirketler yer alıyor. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3, Birleşik Krallık'tan 1 şirket bulunuyor.