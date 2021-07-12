  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altının kilogram fiyatı düştü
Kırkpınar'da Ali Gürbüz'e kaybeden İsmail Koç'tan açıklama
Kilise duvarında dans eden şahıslarla ilgili sıcak gelişme
Başkentte peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı
Teknoloji 2 Türk şirketi devler listesine girdi
Teknoloji

2 Türk şirketi devler listesine girdi

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" listesine, Türk savunma sanayi şirketlerinden olan ASELSAN 48'inci sıradan TUSAŞ ise 68'inci sıradan girdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 16:46:00 -
2 Türk şirketi devler listesine girdi

ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan "Defense News Top 100"ün 2021 sonuçları açıklandı.

Listeye, bu yıl ASELSAN 48, TUSAŞ 68'inci sıradan girdi.

ABD'li Lockheed Martin'in zirvede bulunduğu listenin üst sıralarında Boeing, Airbus, Leonardo gibi şirketler yer alıyor. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3, Birleşik Krallık'tan 1 şirket bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay