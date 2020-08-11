2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. İyi ki varsın Eren. Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık. Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.