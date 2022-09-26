2 terörist daha sarı torbada!

YENİ AKİT ANKARA

Terörün kökünü kazımaya yemin eden Mehmeçikler, kararlı mücadelelerine devam ediyor. Teröristlerin inlerini başına yıkan kahraman Türk askeri hainlere dağları dar etmeye devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 2 PKK’lı hainin daha sarı torbaya girdiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi” ifadeleri kullanıldı.