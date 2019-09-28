2 terörist daha öldürüldü! İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında JÖH timlerinin operasyonu sonucunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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