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Gündem 2 terörist daha öldürüldü
Gündem

2 terörist daha öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-03-16 16:59:00 -
2 terörist daha öldürüldü

Kahraman Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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