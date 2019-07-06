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2 terörist daha etkisiz hale getirildi!

TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlediği hava harekatında en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:57
2 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:57
  1. Pençe Harekatı
  2. Zap bölgesi

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