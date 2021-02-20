  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Çavuşoğlu: Öğrenemeyenlere itinayla öğreteceğiz!

Dubai Kraliyet Ailesi'nden rehin tutulan Latife ile ilgili açıklama

Terör örgütü PKK'dan askeri birliğe taciz ateşi

10 yıl sonra geri döndü! Marmara'da korkulu rüya

İçişleri Bakanlığı'ndan haftasonu kısıtlamasına saatler kala açıklama

19 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Nesli tükeniyordu... 30 yıl sonra klonlandı

'Oynanan oyunun farkındayız' diyen Erdoğan'dan önemli çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın

Özlem Zengin, 'Çıplak arama' tartışmasına noktayı koydu: Onurlu bir kadın suç duyurusu için bir yıl beklemez
Aktüel 2 polis memuru, gürültü şikayetine gittikleri evde bıçaklanarak yaralandı
Aktüel

2 polis memuru, gürültü şikayetine gittikleri evde bıçaklanarak yaralandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2 polis memuru, gürültü şikayeti sebebi ile gittikleri evdeki şahıslar tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:13:00 -
2 polis memuru, gürültü şikayetine gittikleri evde bıçaklanarak yaralandı

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memuru, sitedeki bir evden yüksek gürültü geldiği yönündeki vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Polis ekipleri gürültünün geldiği apartmandaki daireye girdi. Dairede bulunan şahıslar bir anda kendilerini uyaran polis ekibine saldırdı. Çıkan arbedede, saldırgan şahıslar tarafından polis memurlardan birisi çenesinden, diğeri ise kasık bölgesinden yaralandı. Arbede sırasında saldırgan şahıslardan birisi de yaralandı. 

Polis memurları telsizle durumu bildirmesi, üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı polis memurları, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı saldırgan, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurlarını yaralayan şahıslardan birisi ise apartman içinde saklanırken gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi dizilerinde rol alan oyuncu Toygun Ateş yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
CHP'li başkan partisini bombalayıp istifa etti
Siyaset

CHP'li başkan partisini bombalayıp istifa etti

CHP Tokat eski Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, CHP'nin terör örgütü sevicilere kucak açtığını gerekçe göstererek partisinden i..
Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş

Gara’daki PKK’ya indirilen darbeden beri terör örgütüne ‘PKK’ demeyerek eleştirilerin hedefi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay